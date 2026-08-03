«Довіри до керівництва більше немає»: Сербія та Швеція відмовилися підтримувати Інфантіно

Футбольні федерації Сербії та Швеції відкликали свою підтримку Джанні Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА.

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Очікується, що аналогічне рішення ухвалить і Англія, повідомляє Reuters.

Причиною такого рішення став невдалий план ФІФА щодо продажу частки в комерційних правах на чемпіонат світу приватним інвесторам. Організація планувала залучити до 4,2 мільярда доларів, продавши близько 20% акцій нової структури FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали передати права на комерційну діяльність, зокрема організацію чемпіонату світу.

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Однак проти ініціативи виступив УЄФА, який пригрозив бойкотом турнірів ФІФА за участю своїх 55 національних асоціацій, якщо проєкт не буде скасований. Проти також висловилися КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу. Зрештою Інфантіно був змушений відмовитися від цієї ідеї.

Футбольна асоціація Сербії заявила, що відкликає свою підтримку Інфантіно на новий термін.

«Футбольна асоціація Сербії відкликала свою підтримку Джанні Інфантіно на новий термін на посаді президента ФІФА.

Нагадуємо, що ми надали пану Інфантіно нашу підтримку 25 травня цього року в письмовій формі, але після ретельного розгляду подій, які останнім часом серйозно зашкодили іміджу та репутації як ФІФА, так і її президента, це єдине логічне та раціональне рішення", — йдеться у заяві федерації.

Шведська федерація футболу також повідомила про зміну своєї позиції.

«На позачерговому засіданні ради директорів у понеділок SvFF вирішила не підтримувати президента ФІФА Джанні Інфантіно на майбутніх переобраннях.

Це рішення ухвалене після довгострокової оцінки розвитку ФІФА та керівництва організації. Воно ґрунтується на повторюваних недоліках в управлінні, прозорості та менеджменті, що означає, що довіри до керівництва Джанні Інфантіно більше немає", — заявила шведська федерація.

Раніше першою національною асоціацією, яка офіційно відкликала підтримку Інфантіно, став Уельс.

«Футбольна асоціація Уельсу підтверджує свою відмову від підтримки кандидатури пана Джанні Інфантіно на переобрання на посаду президента ФІФА на термін з 2027 по 2031 рік.

Нещодавні провали в належному управлінні, процесах, лідерстві, цінностях, управлінні зацікавленими сторонами, комунікаціях та здоровому глузді призвели нас до ситуації, коли пан Інфантіно втратив довіру FAW до того, щоб залишатися біля керма світового футболу", — йдеться у заяві Уельської футбольної асоціації.

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Раніше повідомлялося, що після провалу плану продажу частки в комерційних правах Інфантіно звернувся по підтримку до адміністрації президента США Дональда Трампа.