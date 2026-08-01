Це підтвердив президент організації Джанні Інфантіно, заяву якого опублікував офіційний сайт ФІФА.

«Уважно вислухавши всі думки, стало зрозуміло, що цей проєкт спричинив розбіжності, які більше не відповідають цілям, заради яких його було запропоновано. Нашою метою завжди було й буде об'єднання та розвиток футболу. Тому ця пропозиція не буде реалізована», — сказав Інфантіно.

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ФІФА раніше представила план створення FIFA Forward Enterprises (FFE) — окремої структури, якій мали перейти комерційні права на головні турніри організації, зокрема чемпіонати світу серед збірних та клубний чемпіонат світу.

Організація планувала продати 21% компанії, щоб залучити 4,2 млрд доларів і спрямувати ці кошти на фінансування 211 національних асоціацій. Однак проти ініціативи виступили УЄФА, КОНКАКАФ та Азійська футбольна конфедерація.

УЄФА заявив, що всі 55 її членів бойкотуватимуть турніри ФІФА, включно з чемпіонатами світу, якщо проєкт буде схвалено. Позицію Інфантіно також послабили внутрішні події. Радник президента ФІФА Карлос Кордейро залишив свою посаду, назвавши проєкт «поганою угодою для ФІФА, футболу та майбутнього гри». Крім того, операційний директор ФІФА Кевін Ламур заявив, що співробітників організації «ввели в оману», а саму ініціативу назвав «проєктом однієї людини».

За даними ЗМІ, на тлі скандалу під питанням опинилося і майбутнє самого Інфантіно. Під час зустрічей УЄФА та КОНКАКАФ керівники федерацій обговорювали його подальше перебування на посаді президента ФІФА. Зокрема, президентка Норвезької футбольної федерації Лісе Клавенесс заявила, що Інфантіно «втратив значну частину довіри».

Раніше ФІФА відповіла на критику ідеї Інфантіно й пообіцяла кожній асоціації по 40 млн доларів.