«Я не можу стояти осторонь»: радник Інфантіно подав у відставку через плани ФІФА

Як повідомляє Бен Джейкобс, старший радник президента ФІФА Джанні Інфантіно Карлос Кордейро подав у відставку.

За останні кілька днів президент ФІФА втратив підтримку не лише Кордейро, а й інших людей зі свого найближчого оточення.

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Кордейро пояснив свою позицію, заявивши, що не підтримує запропоновану ініціативу.

«Як старший радник президента ФІФА, колишній банкір і довічний футбольний вболівальник, я не можу стояти осторонь, поки ФІФА розглядає можливість продажу частки в чемпіонаті світу. Дозвольте мені чітко заявити: я не брав участі в цій пропозиції і однозначно проти неї. Це погана угода для асоціацій-членів ФІФА, погана угода для футболу і погана угода для довгострокового майбутнього гри», — заявив Кордейро.

Раніше Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки (КОНКАКАФ) та Азійська конфедерація футболу (АФК) також виступили проти планів ФІФА щодо продажу частини комерційних прав.

Крім того, повідомлялося, що всі 55 асоціацій УЄФА можуть бойкотувати чемпіонат світу через ініціативу президента ФІФА Джанні Інфантіно.