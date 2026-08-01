«Добровільна відставка або голосування»: УЄФА висунула ультиматум Інфантіно

Як повідомляє The Telegraph, для ініціювання такого голосування достатньо підтримки 43 асоціацій.

Причиною конфлікту став план Інфантіно продати 30% комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам. Угода оцінювалася у 15 мільярдів фунтів стерлінгів, однак через масштабний спротив її довелося відкликати.

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У своїй заяві УЄФА оголосила про втрату довіри до нинішнього керівництва ФІФА та закликала до змін.

«Ми не можемо продовжувати так робити з таємними схемами в прискореному режимі, вигаданими безликими особами та з сумнівною користю для гри. Ми повинні встановити винних та притягнути їх до відповідальності».

Також в організації заявили, що разом з іншими конфедераціями проведуть ретельний аналіз ситуації:

«Нинішнє керівництво ФІФА втратило довіру не лише УЄФА, а й багатьох інших членів футбольної родини».

УЄФА також нагадала слова Інфантіно під час його обрання президентом ФІФА у 2016 році, коли він обіцяв прозорість та заявляв, що кошти ФІФА мають використовуватися виключно для розвитку футболу:

«Він не виконав жодної з цих обіцянок. Жалюгідна, закулісна, непрозора угода, яку він уклав і намагався силоміць провести, була зовсім не прозорою».

Організація також наголосила, що резерви ФІФА перевищують 5 мільярдів доларів, тому фінансувати розвиток футболу можна без продажу комерційних прав.

«Ми повинні почати використовувати частину тих грошей, які простоюють на банківському рахунку ФІФА. Але нам не потрібно розпродавати сімейне срібло, щоб за це заплатити», — йдеться у заяві.

Позицію УЄФА підтримала Англійська футбольна асоціація, яка заявила:

«Ми повністю підтримуємо позицію УЄФА. Настав час для повного та ґрунтовного перегляду керівництва та управління ФІФА, щоб забезпечити прозорість світового футболу на благо всіх 211 країн-членів».

Раніше проти плану Інфантіно виступили не лише УЄФА та КОНКАКАФ, а й Азійська конфедерація футболу.

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Повідомлялось, що на тлі зростаючого спротиву старший радник Інфантіно Карлос Кордейро подав у відставку.