«Ніхто не продає футбол»: ФІФА відповіла на критику ідеї Інфантіно й пообіцяла кожній асоціації по 40 млн доларів

У ФІФА наголосили, що поважають занепокоєння конфедерацій, і підтвердили готовність до відкритих консультацій із 211 національними асоціаціями. В організації вважають, що процес обговорення проєкту FIFA Forward Enterprise було порушено через «помилкові повідомлення у ЗМІ», тому тепер ФІФА має намір продовжити консультації, щоб усі асоціації могли ухвалювати рішення, спираючись на факти.

Реклама

«Ініціатива FFE була висунута виключно для того, щоб усі асоціації ФІФА могли отримати значну частку від комерційних можливостей футболу у своїх країнах і щоб це не відбувалося на шкоду духу ФІФА, управлінню організацією чи самому футболу. Ніхто не продає футбол. ФІФА ніколи не розглядала б подібну пропозицію», — йдеться у заяві.

Згідно з пропозицією, FFE залишатиметься дочірньою компанією, яку ФІФА повністю контролюватиме. Комерційні доходи планують розподіляти між усіма 211 асоціаціями, щоб вони могли інвестувати у розвиток футболу.

Кожна асоціація гарантовано отримає 20 млн доларів за програмою FIFA Forward у 2027−2030 роках незалежно від своєї позиції щодо FFE, запевнили в організації. Крім того, якщо пропозицію щодо створення FFE буде схвалено, ФІФА запустить одноразову програму FIFA Fast Forward, яка передбачає ще 20 млн доларів фінансування для кожної асоціації. Участь у програмі буде повністю добровільною, а її фінансування забезпечуватиметься за рахунок зовнішніх інвестицій без передачі контролю над ФІФА чи зміни її системи управління.

У ФІФА наголосили, що без підтримки більшості асоціацій нинішня модель комерційної діяльності залишиться незмінною, а FFE створено не буде. Також організація зазначила, що всі елементи пропозиції можуть бути схвалені, відхилені або змінені під час консультацій.

ФІФА також підкреслила, що жодна окрема організація не може говорити від імені всіх 211 членів. Таким чином вона фактично відповіла на позицію УЄФА, яка раніше заявила, що її 55 асоціацій бойкотуватимуть турніри ФІФА в разі реалізації нинішньої моделі FFE.

Повідомлялося, що дві континентальні конфедерації слідом за УЄФА виступили проти плану Інфантіно.