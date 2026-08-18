ФІФА звільнила директора, який публічно розкритикував Інфантіно

Про це повідомляє Sky News.

«ФІФА підтверджує, що трудові відносини між ФІФА та Кевіном Ламуром, який обіймав посаду головного операційного директора ФІФА, завершилися 17 серпня 2026 року. ФІФА дякує Кевіну за два роки роботи та бажає йому успіхів у майбутньому», — йдеться в заяві організації.

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Раніше Ламур розкритикував план президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо продажу частини прав на чемпіонат світу інвесторам.

На Sky News було опубліковано листа щодо цього, надісланого віцепрезидентам і членам ради ФІФА генеральним секретарем організації Маттіасом Графстремом.

«Після нещодавніх обговорень ФІФА та наш головний операційний директор Кевін Ламур домовилися про припинення співпраці. Це рішення було ухвалено після ретельного розгляду та з глибокою повагою до Кевіна — як особистості, так і професіонала.

Кевін приєднався до ФІФА в листопаді 2024 року і відтоді керував процесом значних змін, зокрема покращенням відносин із зацікавленими сторонами та реалізацією кількох важливих проєктів, що становлять спільний інтерес, — на додаток до багатьох інших ключових досягнень.

Ви бачили Кевіна на кожному засіданні Ради ФІФА з моменту його призначення у 2024 році, і багато хто з вас регулярно співпрацював із ним у межах різноманітних проєктів відтоді, як він приєднався до ФІФА.

Я вирішив, що важливо особисто повідомити вам цю інформацію, і хотів би від імені ФІФА висловити вдячність Кевіну за його внесок, а також за його щоденну роботу й відданість справі. Бажаю Кевіну всього найкращого в майбутньому", — йдеться в листі.

Нагадаємо, що в липні Ламур написав, що співробітників «ошукали» через недостатню відкритість Інфантіно під час планування продажу протягом останніх місяців і що вони «заслуговують на більше, ніж зневага й залякування». «Це проєкт однієї людини», — писав функціонер.

«Цей проєкт не лише не повинен бути реалізований… але й настав час для футбольних політичних лідерів поставити собі правильні запитання та ухвалити правильні рішення», — також зазначив Ламур.

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Фото: Джанні Інфантіно / REUTERS/Benoit Tessier

Варто зазначити, що заява Ламура пролунала через кілька годин після того, як старший радник Інфантіно Карлос Кордейро пішов у відставку й закликав інших високопосадовців ФІФА висловитися.

Ламур входив до найближчого оточення Інфантіно, яке вело його кампанію під час переможних для нього виборів президента ФІФА у 2016 році. Він прийшов у футбол із політики два десятиліття тому як помічник тодішнього президента УЄФА Мішеля Платіні.

Раніше повідомлялося, що Інфантіно закликали не допускати до виборів нового президента ФІФА.