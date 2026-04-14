Названо стадіон, де пройде фінал Кубка України з футболу-2026

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

Трофей розіграють на Арені Львів. Матч заплановано на 20 травня.

Арена Львів уже приймала фінальний поєдинок Кубка України у 2016 році, коли Шахтар здобув перемогу над Зорею з рахунком 2:0.

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У півфіналі Динамо зіграє проти Буковини, а Металіст 1925 зустрінеться з Черніговом. Кияни проведуть свій матч 21 квітня, тоді як інший фіналіст визначиться 22 квітня.

Чинним володарем Кубка України є Шахтар, який минулого року у фіналі в серії пенальті обіграв Динамо. Той матч проходив у Житомирі на стадіоні Центральний.

Раніше повідомлялося, що Буковині заборонили грати домашній матч проти Динамо в Чернівцях. Основна причина — арена не відповідає стандартам УАФ та УПЛ, а головною проблемою є освітлення. Матчі півфіналу мають проходити на стадіонах, які відповідають нормам щонайменше третьої категорії УАФ. Домашній стадіон Буковини належить до другої категорії.

Таким чином, матч Буковина — Динамо відбудеться у Тернополі на арені імені Романа Шухевича.