Названо стадіон, де пройде фінал Кубка України з футболу-2026
Матч на Арені Львів відбудеться 20 травня (Фото: Арена Львів/Instagram)
Фінальний матч Кубка України сезону 2025/26 відбудеться у Львові.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу
Трофей розіграють на Арені Львів. Матч заплановано на 20 травня.
Арена Львів уже приймала фінальний поєдинок Кубка України у 2016 році, коли Шахтар здобув перемогу над Зорею з рахунком 2:0.
У півфіналі Динамо зіграє проти Буковини, а Металіст 1925 зустрінеться з Черніговом. Кияни проведуть свій матч 21 квітня, тоді як інший фіналіст визначиться 22 квітня.
Чинним володарем Кубка України є Шахтар, який минулого року у фіналі в серії пенальті обіграв Динамо. Той матч проходив у Житомирі на стадіоні Центральний.
Раніше повідомлялося, що Буковині заборонили грати домашній матч проти Динамо в Чернівцях. Основна причина — арена не відповідає стандартам УАФ та УПЛ, а головною проблемою є освітлення. Матчі півфіналу мають проходити на стадіонах, які відповідають нормам щонайменше третьої категорії УАФ. Домашній стадіон Буковини належить до другої категорії.
Таким чином, матч Буковина — Динамо відбудеться у Тернополі на арені імені Романа Шухевича.