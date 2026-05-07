Фінал Ліги чемпіонів-2026: коли матч і хто зіграє

Стадіон у Будапешті, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів (Фото: wikipedia.org)

Завершилися два півфінали ЛЧ-2025/26. У першому протистоянні лондонський Арсенал пройшов мадридський Атлетіко (1:1, 1:0). А в другій парі паризький Парі Сен-Жермен був сильнішим за мюнхенську Баварію (5:4, 1:1).

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Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться Арсенал і Парі Сен-Жермен.

Арсенал ще не перемагав у Лізі чемпіонів. А для ПСЖ — це другий фінал поспіль.

Парі Сен-Жермен є чинним володарем трофея. У фіналі Ліги чемпіонів-2025 французька команда розгромила італійський Інтер із рахунком — 5:0. Арсенал вийшов у фінал головного клубного турніру Європи вперше за 20 років.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в суботу, 30 травня 2026 року, на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина). Арена була побудована 2019 року і вміщує 67 215 глядачів.

Початок поєдинку о 19:00 за київським часом. На розігріві футбольного матчу виступить популярний американський рок-гурт The Killers.

Зазначимо, що переможець Ліги чемпіонів зіграє з переможцем Ліги Європи в матчі за Суперкубок УЄФА.