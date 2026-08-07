Втратила 4,5 млн євро: Барселона скасувала товариський матч у Марокко через ситуацію в Сеуті

Барселона вирішила не проводити товариський матч, який клуб мав зіграти в марокканському місті Танжер у суботу, 15 серпня.

Клуб підтвердив скасування матчу офіційною заявою.

«ФК Барселона оголошує, що виключила можливість проведення товариського матчу для чоловічої першої команди в Танжері 15 серпня. З огляду на поточну невизначеність, клуб вважає, що обставини не є сприятливими для проведення цього матчу», — йдеться у заяві.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Барселона втратить гонорар у розмірі близько 4,5 мільйона євро, однак клуб вирішив забезпечити безпеку команди та технічного персоналу.

Рішення пов’язане із ситуацією в Сеуті, де минулого тижня сталася трагедія в Тараджалі. Кількість загиблих унаслідок події сягнула 141 особи: 78 тіл було знайдено в іспанських водах, а 63 — у марокканських.

Дебют у чемпіонаті запланований на неділю, 23 серпня, у матчі проти Ельче. Перший тур проти Атлетика вдома було перенесено на четвер, 27 серпня, оскільки у складі Барселони були футболісти, які виступали на чемпіонаті світу до фінальної стадії.

Нагадаємо, 30 липня тисячі мігрантів із Марокко масово прорвалися до іспанського анклаву Сеута, перетинаючи кордон морем і суходолом. Президент Сеути Хуан Хесус Вівас Лара закликав уряд Іспанії оголосити надзвичайний стан та направити додаткові сили для контролю ситуації.

Сеута та Мелілья є єдиними сухопутними кордонами Європейського Союзу з Африкою, тому ці міста регулярно стають місцем масових спроб нелегального перетину кордону.

Раніше повідомлялось, що 20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись дістатися Сеути.