«Переможемо Динамо по пенальті». Гравець ФК Чернігів не міг заснути після сенсаційного виходу у фінал Кубку України

Підопічні Чорного залишилися в меншості вже на четвертій хвилині зустрічі після вилучення Павла Шушка. Однак це не зламало команду, яка зберегла свої ворота «сухими», а в серії пенальті зупинила харків'ян за крок до вирішального матчу турніру.

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Героєм матчу став голкіпер ФК Чернігів Максим Татаренко, який протягом гри здійснив 13 сейвів, а в післяматчевій серії потягнув два одинадцятиметрові удари.

Журналіст NV Андрій Павлечко поспілкувався з півзахисником чернігівців Артуром Бибіком. Футболіст досі не може усвідомити, що сталося у Житомирі, та розповів, що відчуває після виходу у фінал Кубка України, який відбудеться на Арені Львів.

— Артуре, як почуваєтесь після виходу у фінал?

Чесно кажучи, після виходу у фінал досі не віриться, що ми це зробили. І я не знаю, коли прийде це відчуття, що ми дійсно вийшли у фінал.

— Що відбувалося вже в роздягальні?

У роздягальні всі, звичайно, святкували вихід, але у нас є гра через три дні в чемпіонаті. Нам потрібно вирішити свої завдання в чемпіонаті, щоб потім спокійно догравати цей сезон.

— Могли заснути після цього?

Та ніхто, напевно, не міг заснути після цього матчу, тому що емоції просто переповнювали. І навіть зараз буде дуже важко заснути, бо ти не віриш у це — ніби мрія, ніби чудо. І так для всіх гравців зараз.

— Які думки були в голові після раннього вилучення?

Думки були різні, але точно ніхто не зневірився. Вилучення по-різному впливає і на виграшну, і на програшну команду. Ми почали більше грати в обороні, старалися стримати рахунок. Мабуть, і суперник трохи розслабився, і ми на цьому зіграли свою стратегію та дали їм бій.

— Що тренер сказав у роздягальні?

У роздягальні тренер казав слова підтримки. Зайшов і сказав, що ми зробили половину справи, залишилося ще трохи, щоб вийти у фінал. Тому його слова дуже на нас вплинули, і ми робили все, що могли, щоб пройти далі.

— Коли пролунав фінальний свисток, що відчули?

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Коли пролунав фінальний свисток, я просто впав на газон і не вірив, що це відбувається зі мною. Було дуже важко навіть усвідомити, що ми це зробили. Тому після свистка було майже нуль емоцій — ти просто все віддав на полі.

— Відчували впевненість перед серією пенальті?

Ніякої впевненості не було, тому що це лотерея. І добре, що ми виграли цю лотерею. Я не вважаю, що це якась майстерність у серії пенальті — це просто лотерея, в якій ми перемогли ще раз. І я впевнений, що у фіналі, якщо дійде до пенальті… хоча, звичайно, ми не хочемо доводити до цього, ми будемо грати у свій футбол. Але якщо так станеться, я вже буду впевнений, що ми переможемо.

— Що сказали Максиму Татаренку після виходу у фінал?

Вся команда, звичайно, підтримала його. Він герой цієї зустрічі. Як і видно на відео, ми його носили на руках. Це герой того вечора, герой матчу. Просто немає слів, щоб передати компліменти на його адресу. Він дійсно створив історію для всього міста. І зараз він для нас герой матчу, герой нашого клубу. Сподіваюся, що так і буде продовжуватися.

Раніше ми писали, що Артур Бибік працював вантажником на підприємстві в Чернігові.