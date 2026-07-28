Карпати стартують у новому сезоні УПЛ 1 серпня матчем проти Кривбаса (Фото: ФК Карпати)

Львівські Карпати оголосили про початок співпраці з 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою, яка стала новим титульним партнером клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт Карпат.

Відтепер емблема підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ буде розміщена на ігровій формі команди.

«Символом 80-ї бригади є крилатий білий лев, який заносить полум’яний меч Архистратига Михаїла — покровителя десанту. Здиблений лев відсилає до Львова — міста, де базується бригада, а темно-бордовий щит виконаний у традиційному кольорі Десантно-штурмових військ.

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80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада — військове з'єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України, засноване 3 травня 1992 року та нерозривно пов’язане зі Львовом. Відтепер її символ буде поруч із Карпатами на футбольному полі", — йдеться у повідомленні.

Карпати стартують у новому сезоні української Прем'єр-ліги 1 серпня матчем проти Кривбаса.

Раніше повідомлялося, що бразильський вінгер Стеніо перейшов із львівських Карпат в Модену, яка виступає в італійській Серії B.

Перед цим голкіпер Карпат Домчак перейшов до празької Славії.

Також півзахисник молодіжної збірної України Олег Федор перейшов із львівських Карпат до житомирського Полісся.