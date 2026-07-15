Відроджені перемагати: як Полісся пройшло шлях від занепаду до єврокубків

Житомир довго був одним з небагатьох обласних центрів, чия команда не грала у вищому дивізіоні українського футболу. Прорив в еліту вийшов стрімким і якісним. Вже на третій рік в УПЛ Полісся завоювало бронзові медалі.

Збоку все виглядає легко і красиво, але шлях житомирського футболу до такого успіху був дуже довгим і тернистим.

Зародження і розвиток

Футбольна команда всесоюзного рівня з’явилася у Житомирі в 1959 році. Її відразу прийняли до другого дивізіону СРСР. І 18 квітня 1959 року Авангард провів свій перший офіційний матч. 20 тисяч глядачів стали свідками історичної події. А Авангард обіграв мінський Спартак — 1:0. Нині цю команду знають під назвою Динамо — найтитулованіший клуб в історії Білорусі.

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Авангард Житомир, 1959 рік / Фото: zt.20minut.ua

Варто відзначити, що ворота Авангарду захищав у тому матчі Віктор Банніков. На той момент нікому невідомий юнак з заводської команди Житомира. А в майбутньому — легенда футболу. Триразовий чемпіон СРСР в складі Динамо Київ, учасник чемпіонату світу з футболу 1966 року. Перший президент Федерації футболу України.

А через рік в Житомирі буде грати ще одна легенда нашого футболу — Анатолій Пузач. У київському Динамо він чотири рази стане чемпіоном СРСР. А потім багато років буде помічником у Валерія Лобановського.

Ось якою багатою була на таланти житомирська земля. Цілком логічно, що вже через кілька років Автомобіліст став чемпіоном України!

Невелика ремарка, команду в Житомирі часто перейменовували, називалась вона — Авангард, Полісся, Автомобіліст, Спартак, Полісся, Хімік, Полісся, Житомир, Полісся.

Так от, у 1967 році Автомобіліст став чемпіоном України. В турнірі грали майже всі найсильніші команди, окрім Динамо, Шахтаря, Чорноморця і Зорі.

Стаття в газеті про перемогу Полісся у Кубку України / Фото: zhitomir.info

А в 1972 році Автомобіліст виграв Кубок України. По дорозі до фіналу житомиряни обіграли відомі нині клуби — Верес, Ворсклу, Чорноморець. А у поєдинку за трофей Автомобіліст переграв донецький Шахтар — 1:0. У складі гірників грали такі легенди футболу, як Вячеслав Чанов, Валерій Яремченко, Анатолій Коньков, Віктор Прокопенко. А тренував Шахтар легендарний Олег Базилевич.

Занепад і зникнення

Після здобуття незалежності Полісся в основному грало у Першій лізі чемпіонату України. Були за крок до еліти житомиряни у 2002 році, але програли перехідний матч Олександрії.

А вже сезон-2004/05 Полісся не дограло в Першій лізі. Команда знялась зі змагань. І 22 березня 2005 року постановою Бюро ПФЛ за повторну неявку на гру і несплату заявкового внеску команда Полісся була виключена з чемпіонату України.

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Наступного сезону було створено дві команди з Житомира — Житичі та МФК Житомир. Але і вони довго не проіснували.

Відродження і успіхи

У 2016 році клуб відродився під назвою МФК Житомир. Згодом повернули історичну назву Полісся. З того часу відроджена команда пише новітню історію футбольного Житомира.

Три сезони Полісся провело у Другій лізі. Потім три сезони — в Першій лізі. І вже коли Україна стікала кров’ю після повномасштабного вторгнення, Полісся здобуло право грати в еліті українського футболу.

Але й тут було не все гладко. Полісся не мало свого стадіону. Через реконструкцію арени в Житомирі команда була змушена грати то в Коростені, то в Обухові, то у Новоград-Волинському, то в Києві, то в Бучі.

Все почалося змінюватися у 2021 рокі. У Житомирі відкрили після ремонту Центральний стадіон, а власником клубу став Геннадій Буткевич, засновник BGV Group.

З тих пір Полісся йде тільки в гору: у 2024 році — 5-е місце в УПЛ, у 2025 році — 4-місце, у 2026 році — 3-місце!

Житомир виграв перші свої медалі в українській Прем'єр-лізі / Фото: ФК Полісся

І ніхто зупинятися не збирається. Буткевич уже поставив чітке завдання на новий сезон — виграти срібло!

Крім того, уже третій сезон поспіль Полісся грає у єврокубках. Шкода, що Житомир цього не бачить на власні очі через війну. Але з такими амбіціями і такою жагою до перемог Полісся обов’язково привезе в рідне місто Реал чи Барселону. Це лише справа часу…