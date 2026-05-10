«На Тайсона і Марлоса витратили багато часу». Український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів

Колишній тренер Маріуполя Остап Маркевич вважає, що Шахтар готовий до виступів у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Свій єврокубковий шлях цього сезону «гірники» розпочали в Лізі Європи, звідки вилетіли до Ліги конференцій, де зупинилися за крок до фіналу турніру, поступившись Крістал Пелес — 1:3, 1:2.

Реклама

У розмові з журналістом NV фахівець розповів, що перед поверненням до Ліги чемпіонів команді потрібно покращити гру в обороні та допомогти бразильським легіонерам навчитися не перетримувати м’яч, а більше грати на команду.

Остап Маркевич висловився про бразильців Шахтаря / Фото: ФК Маріуполь

— Остапе Мироновичу, якби вам на початку сезону сказали, що Шахтар дійде до півфіналу єврокубка, повірили б?

Чому б ні? Шахтар — це наш гранд і гранд європейського футболу. Можна сказати, що останнім часом, звичайно, з усіх відомих причин була проведена серйозна трансформація, маю на увазі перебудову команди.

Команда дуже молода і перебуває в стадії становлення. Тобто їй потрібен час, щоб здобути необхідний досвід, особливо в європейських турнірах.

На мою думку, Шахтар поверне собі постійну участь у Лізі чемпіонів. Ліга конференцій — це турнір для становлення та обкатки нової команди. Молоді футболісти наразі здобувають дорогоцінний досвід. І я переконаний, що Ліга чемпіонів — це турнір для Шахтаря.

— Який головний висновок команда має зробити з цієї Ліги конференцій перед майбутньою Лігою чемпіонів?

Головний висновок — це, звичайно, покращити гру в обороні, бути готовими до такого рівня нападників.

Саме в індивідуальному сенсі, у грі один в один, захисники Шахтаря повинні зробити висновки.

Також, звичайно, молоді бразильці повинні зрозуміти, що не завжди все треба робити самому. Доцільніше швидше ділитися м’ячем у потрібний момент, бо якщо із цим затягувати, перетримуючи м’яч, то варіанти для завершення атак зменшуються. Це все питання долі секунд, і саме вони є вирішальними в сучасному футболі.

Видно, що їм поки що трохи не вистачає певної солідності та виваженості в завершальних стадіях.

Реклама:

Хоча слід зауважити, що це притаманно більшості бразильських футболістів, це їхня національна футбольна філософія — «джого боніто». Європейський футбол інший — тут у тебе значно менше часу на роздуми.

Пригадую перші сезони Тайсона, Марлоса та інших хлопців у Металісті… Було витрачено досить розмов та годин тренувань, щоб переконати їх у цих моментах. Це робочий футбольний процес, а насамперед — досвід. Переконаний, він прийде.

Зазначимо, що якщо у неділю, 10 травня, «гірники» переможуть СК Полтаву, то стануть чемпіонами України та найімовірніше потраплять в основний етап Ліги чемпіонів у наступній кампанії. Востаннє в ЛЧ донеччани грали в сезоні 2024/25, посівши 27 місце у турнірній таблиці.

Раніше Остап Маркевич вказав на головні причини успішного виступу Шахтаря у Лізі конференцій.