Під час матчу юніорського Кубка Бразилії між Фламенго та Сеарою стався курйозний інцидент.

Як повідомляє The Sun, гру довелося призупинити через папугу, який залетів на поле.

Птах з’явився на полі на 17-й хвилині зустрічі. Це був синьо-жовтий ара — вид, поширений у Південній Америці.

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Папуга налетів на захисника Фламенго, через що той від несподіванки впав на газон. Після цього птах почав літати над полем та заважати іншим футболістам, тому арбітру довелося тимчасово зупинити гру.

Ара пролетів настільки низько, що одному з гравців довелося різко пригнутися та впасти на коліна, щоб уникнути зіткнення. Після цього папуга залишив поле.

Попри незвичайну перерву, зустріч завершилася перемогою Сеари з рахунком 2:1.

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