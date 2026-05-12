«Мені це не подобається». Флік розкритикував Ямаля за політичний жест під час чемпіонського параду Барселони — відео
Ламін Ямаль (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Головний тренер Барселони Ганс‑Дітер Флік прокоментував вчинок зірки клубу Ламіна Ямаля під час чемпіонського параду каталонського клубу.
Про це повідомляє Marca
Німецькому наставнику не сподобалося, що Ямаль з’явився на параді з прапором Палестини.
«Те, що Ламін з’явився з прапором Палестини — це речі, які мені не подобаються. Я поговорив із ним, і якщо він хоче це робити — це його рішення. Йому 18 років. Він повнолітній. Потрібно враховувати те, чого люди очікують від нас», — сказав Флік.
Під час параду Ямаль був не тільки з прапором Палестини, а й показав футболку з написом «Дякувати богу, що я не мадридиста», що викликало жваве обговорення серед фанатів.
Барселона стала чемпіоном Іспанії після перемоги над Реалом (2:0).
Відрив Барселони від Реала у таблиці за три тури до кінця сезону становить 14 очок. Каталонська команда виграла чемпіонат Іспанії вдруге поспіль і 29-й раз у своїй історії. Більше титулів тільки в Реала — 36.
Захисник Барселони Канселу став першим футболістом, якому вдалося виграти національні чемпіонати у чотирьох із п’яти найкращих ліг Європи
Повідомлялося, що Ліонель Мессі відреагував на перемогу Барселони в чемпіонаті Іспанії після матчу з Реалом.
Також півзахисник Барселони Де Йонг розповів, чим особливий чемпіонський титул Барселони в цьому сезоні.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік втратив батька перед матчем із Реалом.