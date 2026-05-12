Про це повідомляє Marca

Німецькому наставнику не сподобалося, що Ямаль з’явився на параді з прапором Палестини.

«Те, що Ламін з’явився з прапором Палестини — це речі, які мені не подобаються. Я поговорив із ним, і якщо він хоче це робити — це його рішення. Йому 18 років. Він повнолітній. Потрібно враховувати те, чого люди очікують від нас», — сказав Флік.

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Під час параду Ямаль був не тільки з прапором Палестини, а й показав футболку з написом «Дякувати богу, що я не мадридиста», що викликало жваве обговорення серед фанатів.

Барселона стала чемпіоном Іспанії після перемоги над Реалом (2:0).

Відрив Барселони від Реала у таблиці за три тури до кінця сезону становить 14 очок. Каталонська команда виграла чемпіонат Іспанії вдруге поспіль і 29-й раз у своїй історії. Більше титулів тільки в Реала — 36.

Захисник Барселони Канселу став першим футболістом, якому вдалося виграти національні чемпіонати у чотирьох із п’яти найкращих ліг Європи

Повідомлялося, що Ліонель Мессі відреагував на перемогу Барселони в чемпіонаті Іспанії після матчу з Реалом.

Також півзахисник Барселони Де Йонг розповів, чим особливий чемпіонський титул Барселони в цьому сезоні.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік втратив батька перед матчем із Реалом.