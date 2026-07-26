Дев’ять сердець і позивні полеглих героїв: Кривбас представив нову форму на сезон-2026/27

Криворізький Кривбас презентував три комплекти ігрової форми на сезон-2026/27 — червоний, білий та стриманий хакі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Головним візуальним елементом нової форми став патерн FCKK, інтегрований у тканину. У клубі зазначили, що він не лише задає сучасний динамічний ритм дизайну, а й є графічним втіленням ідентичності Кривбасу.

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Нова форма ФК Кривбас / Фото: ФК Кривбас

Особливою деталлю стали дев’ять червоних сердець — меморіал дев’ятьом дітям, які загинули 4 квітня 2025 року внаслідок варварського обстрілу Кривого Рогу.

«Кожне серце — це життя, яке ми пам’ятаємо. Це біль, що перетворюється на силу», — зазначили в клубі.

Третій комплект форми присвячений боротьбі, пам’яті та вдячності українським військовим. На всіх трьох комплектах також розміщені нашивки з позивними вболівальників «Кривбасу», які загинули, захищаючи Україну у війні з російськими окупантами.

Форма ФК Кривбас на сезон 2026/27 / Фото: ФК Кривбас

Перший матч нового сезону Української Прем'єр-ліги Кривбас проведе 1 серпня проти Карпат. Початок зустрічі — о 13:00.

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Раніше УПЛ оприлюднила розклад матчів першого туру сезону-2026/27.

Повідомлялось, що київське Динамо підписало захисника Олексія Сича із львівських Карпат.

Також повідомяли, що нападник донецького Шахтаря Егіналду травмував плече на літніх зборах.