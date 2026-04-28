У мережу злили нову форму Реала у несподіваному кольорі — фото

У мережі з’явилися перші фото третьої форми Реала на сезон 2026/27.

Про це повідомляє Footy Headlines.

Постачальник екіпірування Adidas підготував несподіваний дизайн — футболка виконана у темно‑рожевому кольорі з геометричним візерунком.

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Це лише третій випадок в історії мадридського клубу, коли використовується рожевий. Раніше «вершкові» виходили у такому кольорі в сезонах 2014/15 та 2020/21, але тепер відтінок став значно глибшим.

Форма має V‑подібний виріз, білі смуги Adidas на плечах, емблему клубу та логотипи спонсорів. На спині під коміром розміщені ініціали RMCF у ретро‑шрифті.

Фото: Footy Headlines

Офіційний реліз очікується влітку 2026 року, ймовірно у серпні.

Наразі Реал посідає друге місце в чемпіонаті, відстаючи від Барселони на 11 очок. Наступний матч команда Альваро Арбелоа проведе 3 травня проти Еспаньйола.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью є головним кандидатом на посаду наставника мадридського клубу.

Також була інформація, що зірка Реала Мілітао емоційно звернувся до вболівальників після операції — він пропустить ЧС-2026.

Перед цим повідомлялося, що Реала не буде перешкоджати трансферу українського воротаря Андрія Луніна, якщо сам гравець захоче піти, а клуб отримає привабливу пропозицію.