Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера відреагував на новину про смерть колишнього капітана Мілана та збірної Італії Франко Барезі .

Фахівець опублікував архівне фото Барезі та свого дядька Альдо Мальдери, який був капітаном Мілана у 1980−1981 роках.

«Пов'язку, яку ти з гордістю носив стільки років, ти успадкував саме від мого дядька. Ти з честю захищав цю футболку й будеш робити це вічно», — написав Мальдера в Instagram.

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Барезі провів у складі Мілана всю свою ігрову кар'єру (1977−1997), шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів, чотири рази здобував Суперкубок Італії, а також двічі перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч й забив один гол. Він став чемпіоном світу 1982 року, здобув бронзу ЧС‑1990 та срібло ЧС‑1994. З 2020 року обіймав посаду почесного віцепрезидента Мілана.

Франко Барезі вважається одним із найвидатніших центральних захисників усіх часів. Він увійшов до списку найкращих футболістів в історії FIFA 100, який склав Пеле, а у 2000 році був визнаний найкращим футболістом Серії A XX століття.

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