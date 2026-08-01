«Прощавай, вічний»: Шевченко відреагував на смерть одного з найкращих футболістів в історії

1 серпня, 10:16
Андрій Шевченко (Фото: REUTERS / JASON CAIRNDUFF)

Андрій Шевченко (Фото: REUTERS / JASON CAIRNDUFF)

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловив співчуття у зв’язку зі смертю колишнього капітана Мілана та збірної Італії Франко Барезі.

«Міланіст. Легенда. Чудова людина. Приклад. Усе найкраще, що є у футболі. Прощавай, дорогий, вічний Франко Барезі», — написав Шевченко в Instagram.

Про смерть 66-річного Барезі стало відомо 31 липня. За повідомленнями ЗМІ, останніми роками він боровся з тяжкою хворобою.

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Барезі провів у складі Мілана всю свою ігрову кар'єру (1977−1997). Він залишив клуб за два роки до переходу Шевченка.

Із Міланом Барезі шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів, чотири рази здобував Суперкубок Італії, а також двічі перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч й забив один гол. Він став чемпіоном світу 1982 року, здобув бронзу ЧС‑1990 та срібло ЧС‑1994. З 2020 року обіймав посаду почесного віцепрезидента Мілана.

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Франко Барезі вважається одним із найвидатніших центральних захисників усіх часів. Він увійшов до списку найкращих футболістів в історії FIFA 100, який склав Пеле, а у 2000 році був визнаний найкращим футболістом Серії A XX століття.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний футболіст Інтера і чемпіон Італії Еварісто Беккалоссі.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Андрій Шевченко ФК Мілан Футбол

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