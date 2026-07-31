Помер легендарний капітан Мілана та чемпіон світу Франко Барезі

На 67-му році життя помер легендарний італійський захисник Франко Барезі.

Про це повідомляє офіційний сайт Мілана.

За повідомленнями ЗМІ, останні роки він боровся з тяжкою хворобою.

«Історія Мілана в сльозах через смерть Франко Барезі. Його приклад і глибина назавжди, як і його легендарна футболка з номером 6, залишаться невід'ємною та фундаментальною частиною ДНК і шляху всього клубу. Співчуття, які Мілан висловлює родині Франко Барезі у цей важкий час, поділяє кожен уболівальник „россонері“, для якого ця втрата стала особистою», — йдеться у заяві клубу.

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Барезі провів усю кар'єру у складі Мілана. За цей час він зіграв 719 офіційних матчів, що є клубним рекордом.

Він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (нині - Ліга чемпіонів), чотири рази здобував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. Він став чемпіоном світу 1982 року, здобув бронзу ЧС‑1990 та срібло ЧС‑1994. З 2020 року обіймав посаду почесного віцепрезидента Мілана.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний футболіст Інтера і чемпіон Італії Еварісто Беккалоссі.