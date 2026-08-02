«Найскладніший суперник у моїй кар'єрі»: Ромаріо відреагував на смерть легенди Мілана та збірної Італії

Чемпіон світу 1994 року згадав, наскільки сильним захисником був Барезі і як важко було йому протистояти.

«Коли я виступав за ПСВ, мені довелося двічі зіграти проти Мілана — і вже тоді я зрозумів, що пройти Барезі було неймовірно складно. Пізніше ми знову зустрілися у фіналі чемпіонату світу 1994 року — одному з найважливіших матчів у нашому житті.

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Можу з упевненістю сказати: він був найскладнішим суперником, проти якого мені доводилося грати за всю кар'єру. У 1997 році я мав честь взяти участь у його прощальному матчі. Він був футболістом зовсім іншого рівня! Символ Мілана, чемпіон світу у складі збірної Італії. Один із найвидатніших центральних захисників в історії футболу.

Висловлюю повагу за все, що він зробив для футболу, а також щирі співчуття його родині та друзям. Нехай Господь прийме його з миром. Дякую за все, Барезі", — написав Ромаріо в Instagram.

Франко Барезі помер у віці 66 років. Повідомлялося, що він тривалий час боровся з тяжкою хворобою.

Барезі провів у складі Мілана всю свою ігрову кар'єру (1977−1997), шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів, чотири рази здобував Суперкубок Італії, а також двічі перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч й забив один гол. Він став чемпіоном світу 1982 року, здобув бронзу ЧС‑1990 та срібло ЧС‑1994. З 2020 року обіймав посаду почесного віцепрезидента Мілана.

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