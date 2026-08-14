Колишня зірка Шахтаря та збірної Бразилії Фред залишив Фенербахче й уже знайшов новий клуб
Фред повернувся до Бразилії (Фото: ФК Атлетіко Мінейро)
33-річний бразильський півзахисник Фред змінив команду.
Колишній хавбек донецького Шахтаря залишив Фенербахче, за який виступав із 2023 року. Це підтвердила пресслужба турецького клубу.
Фред продовжить кар'єру в Атлетіко Мінейро. Футболіст підписав контракт до 2029 року, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу. Він виступатиме під сьомим номером.
Фред народився в Белу-Оризонті та розпочинав свій футбольний шлях в академії Атлетіко Мінейро. На професійному рівні він дебютував у складі Інтернасьйонала.
У 2013 році бразилець перейшов у Шахтар. За донецький клуб півзахисник відіграв п’ять сезонів, тричі вигравав чемпіонат України.
У 2018-му Шахтар продав Фреда в англійський Манчестер Юнайтед за 59 мільйонів євро. У складі англійського клубу футболіст провів п’ять років, виграв Кубок ліги у сезоні 2022/23.
За національну збірну Бразилії Фред дебютував у 2014 році й провів 32 матчі.
Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер Шахтаря очолив один із найкращих клубів Саудівської Аравії.
Ми також писали, що легендарного півзахисника Шахтаря Жадсона заарештували в Бразилії.