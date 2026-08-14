Колишня зірка Шахтаря та збірної Бразилії Фред залишив Фенербахче й уже знайшов новий клуб

Колишній хавбек донецького Шахтаря залишив Фенербахче, за який виступав із 2023 року. Це підтвердила пресслужба турецького клубу.

Фред продовжить кар'єру в Атлетіко Мінейро. Футболіст підписав контракт до 2029 року, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу. Він виступатиме під сьомим номером.

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Фред народився в Белу-Оризонті та розпочинав свій футбольний шлях в академії Атлетіко Мінейро. На професійному рівні він дебютував у складі Інтернасьйонала.

У 2013 році бразилець перейшов у Шахтар. За донецький клуб півзахисник відіграв п’ять сезонів, тричі вигравав чемпіонат України.

У 2018-му Шахтар продав Фреда в англійський Манчестер Юнайтед за 59 мільйонів євро. У складі англійського клубу футболіст провів п’ять років, виграв Кубок ліги у сезоні 2022/23.

За національну збірну Бразилії Фред дебютував у 2014 році й провів 32 матчі.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер Шахтаря очолив один із найкращих клубів Саудівської Аравії.

Ми також писали, що легендарного півзахисника Шахтаря Жадсона заарештували в Бразилії.