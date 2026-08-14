Колишня зірка Шахтаря та збірної Бразилії Фред залишив Фенербахче й уже знайшов новий клуб

14 серпня, 19:12
Фред повернувся до Бразилії (Фото: ФК Атлетіко Мінейро)

Фред повернувся до Бразилії (Фото: ФК Атлетіко Мінейро)

33-річний бразильський півзахисник Фред змінив команду.

Читайте також:
Найбільше постраждало серце: у голкіпера Шахтаря серйозні проблеми зі здоров’ям через укус кліща

Колишній хавбек донецького Шахтаря залишив Фенербахче, за який виступав із 2023 року. Це підтвердила пресслужба турецького клубу.

Фред продовжить кар'єру в Атлетіко Мінейро. Футболіст підписав контракт до 2029 року, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу. Він виступатиме під сьомим номером.

Реклама

Фред народився в Белу-Оризонті та розпочинав свій футбольний шлях в академії Атлетіко Мінейро. На професійному рівні він дебютував у складі Інтернасьйонала.

У 2013 році бразилець перейшов у Шахтар. За донецький клуб півзахисник відіграв п’ять сезонів, тричі вигравав чемпіонат України.

У 2018-му Шахтар продав Фреда в англійський Манчестер Юнайтед за 59 мільйонів євро. У складі англійського клубу футболіст провів п’ять років, виграв Кубок ліги у сезоні 2022/23.

За національну збірну Бразилії Фред дебютував у 2014 році й провів 32 матчі.

Читайте також:
«Чистий вихід, а він валить суперника»: ексфутболіст Шахтаря обурений рішенням судді на користь Динамо

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер Шахтаря очолив один із найкращих клубів Саудівської Аравії.

Ми також писали, що легендарного півзахисника Шахтаря Жадсона заарештували в Бразилії.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Шахтар Фенербахче Трансфери Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies