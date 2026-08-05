Нападник мадридського Реала перейшов до англійського клубу за 40 мільйонів євро

Лондонський Фулгем оголосив про трансфер форварда мадридського Реала та збірної Іспанії Гонсало Гарсії.

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22-річний футболіст підписав п’ятирічний контракт із можливістю продовження угоди ще на рік, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. За даними ЗМІ, сума трансферу склала 40 мільйонів євро.

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Гарсія приєднався до академії Реала у 10-річному віці. За основну команду мадридців дебютував у сезоні 2023/24, за підсумками якого став чемпіоном Іспанії та переможцем Ліги чемпіонів.

Минулого сезону Гонсало провів 39 матчів за Реал у всіх турнірах і забив вісім голів. Він виступав під керівництвом головного тренера Альваро Арбелоа, який цього літа очолив Фулгем.

У червні Гарсія дебютував за національну збірну Іспанії у товариському матчі з Іраком (1:1), однак до заявки іспанців на переможний чемпіонат світу не потрапив.

Разом із Гонсало до Фулгема перейшов 21-річний півзахисник Реала Сесар Паласіос. Сума його трансферу склала 10 мільйонів євро.

Нещодавно Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Раніше гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїма Конате.