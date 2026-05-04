Великий шопінг в Європі. Чому американський бізнес масово скуповує найкращі футбольні клуби Старого континенту і що це змінює

НОВІ БРИТАНЦІ: На фото (зліва направо) Дженніфер Ештон, американська письменниця і телеведуча, Том Вернер, американський бізнесмен і голова правління ФК Ліверпуль, Джон Генрі, американський бізнесмен, засновник компанії Fenway Sports Group (FSG), яка володіє ФК Ліверпуль, та інші з головним трофеєм англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/25 (Фото: Getty Images)

Вже більше третини клубів найсильніших європейських футбольних чемпіонатів купили американці, а в Серії А як і в Англійській Премʼєр-лізі – навіть половину. Навіщо це інвесторам з США і як вони впливають на популярний спорт.

Адміністратор сторінки у Facebook Essential Everton вивісив світлину Девіда Моєса, головного тренера ліверпульського футбольного клубу Евертон, і написав: «Найкраще, що сталося з клубом за останні роки!» На це один із дописувачів на ім'я Джерард Вільямс відповів: «Зараз ми перебуваємо в набагато кращому фінансовому стані, і я вперше за багато років відчуваю оптимізм». І от у такому настрої вся стрічка. Сталося диво: Евертон воскрес.

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Півтора року тому американський мільярдер Ден Фрідкін через власну компанію The Friedkin Group викупив акції англійського клубу, добудував новий стадіон, повернув старого тренера, витягнув команду з кризи ще й підвищив у класі. Це і є частина того, що у Великій Британії назвали «американізація футболу». І не лише в Британії.

На 2026 рік у топ-5 європейських чемпіонатів [Англія (АПЛ), Іспанія (Ла-Ліга), Італія (Серія А), Франція (Ліга 1), Німеччина (Бундесліга) — разом 96 команд] кількість клубів, які контролюють інвестори із США, зросла до 38. Це більше, аніж кожен третій. До того ж нові власники взяли курс на володіння не одним клубом — вони скуповують акції багатьох команд в різних лігах світу, створюючи у такий спосіб власне транснаціональне сузір'я.