Футболіст Атлетіко Паранаенсе Лео Дерік отримав 13 років позбавлення волі за двома епізодами зґвалтування своєї колишньої партнерки.

Про це повідомляє ESPN.

Вирок виніс суд у справах про домашнє та сімейне насильство щодо жінок у Куритибі.

Рішення було ухвалене 12 серпня. Водночас бразильський футболіст залишатиметься на свободі на час оскарження вироку. Зазначається, що справа стосується подій 2024 року.

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Спочатку прокуратура Бразилії вимагала виправдати Деріка. За позицією сторони обвинувачення, зібраних доказів було недостатньо для винесення обвинувального вироку, оскільки під час судового розгляду сторони надали різні версії подій.

Однак суддя Таїс де Паула Шеер дійшла іншого висновку та визнала докази достатніми для засудження футболіста.

У рішенні суду зазначено, що факт злочину та причетність обвинуваченого були підтверджені послідовними свідченнями потерпілої, які узгоджувалися з іншими доказами у справі.

За кожним із двох епізодів Деріку призначили по 6 років і 6 місяців ув’язнення, що в сумі становить 13 років. Крім того, футболіст має виплатити потерпілій 10 тисяч реалів (близько 1,9 тисячі доларів) за кожен злочин, тобто загалом 20 тисяч реалів (близько 3,8 тисячі доларів), а також покрити судові витрати.

Атлетіко Паранаенсе виступив із короткою заявою щодо ситуації

«Оскільки справа розглядається в режимі таємності, клуб не коментуватиме її зміст або факти, які в ній обговорюються.

Клуб не є стороною процесу та поважатиме його подальший перебіг із дотриманням передбачених законом гарантій до можливого набрання рішенням законної сили", — йдеться у заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що зірка ПСЖ Ашраф Хакімі постане перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні.

Також була інформація, що легендарний французький футболіст Франк Рібері фігурує у файлах Епштейна.