Пара опублікувала пост в Instagram, у якому розповіла про важливу подію в житті.

Фото: instagram.com/yatsyk5

Фото: instagram.com/yatsyk5

Фото: instagram.com/yatsyk5

Яцик освідчився своїй дівчині на Великдень, 12 квітня. Олександр красиво оформив місце біля київської набережної.

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Футболіст підготував серця з квітів, білу доріжку, по краях якої була велика кількість троянд. Сама доріжка була вкрита пелюстками троянд. Також були запрошені фотограф і музикант.

Фото: instagram.com/yatsyk5

Фото: instagram.com/yatsyk5

На сторінці в Instagram Марина показала каблучку, яку їй подарував коханий. Вона також не змогла стримати сліз від щастя.

Фото: instagram.com/yatsyk5

Фото: instagram.com/yatsyk5

У поточному сезоні Яцик провів у складі першої команди Динамо Київ 21 матч у всіх турнірах, у яких забив три голи. Контракт із клубом розрахований до кінця червня 2028 року.

«Біло-сині» в турнірній таблиці УПЛ посідають четверте місце, відстаючи від першого місця на десять очок.

Раніше повідомлялося, що футболіст Динамо і збірної України Матвій Пономаренко одружився зі своєю коханою.

Зазначимо, що гравець збірної України та київського Динамо Олександр Тимчик вдруге стане батьком.