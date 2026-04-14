На набережній у Києві. Футболіст Динамо освідчився своїй коханій — фото

14 квітня, 09:20
Олександр Яцик зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині (Фото: instagram.com/maarrrinna)

Олександр Яцик зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині (Фото: instagram.com/maarrrinna)

Півзахисник Динамо Київ Олександр Яцик зробив пропозицію руки і серця своїй коханій Марині.

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Пара опублікувала пост в Instagram, у якому розповіла про важливу подію в житті.

instagram.com/yatsyk5
Фото: instagram.com/yatsyk5
instagram.com/yatsyk5
Фото: instagram.com/yatsyk5
instagram.com/yatsyk5
Фото: instagram.com/yatsyk5

Яцик освідчився своїй дівчині на Великдень, 12 квітня. Олександр красиво оформив місце біля київської набережної.

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Футболіст підготував серця з квітів, білу доріжку, по краях якої була велика кількість троянд. Сама доріжка була вкрита пелюстками троянд. Також були запрошені фотограф і музикант.

instagram.com/yatsyk5
Фото: instagram.com/yatsyk5
instagram.com/yatsyk5
Фото: instagram.com/yatsyk5

На сторінці в Instagram Марина показала каблучку, яку їй подарував коханий. Вона також не змогла стримати сліз від щастя.

instagram.com/yatsyk5
Фото: instagram.com/yatsyk5
instagram.com/yatsyk5
Фото: instagram.com/yatsyk5
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У поточному сезоні Яцик провів у складі першої команди Динамо Київ 21 матч у всіх турнірах, у яких забив три голи. Контракт із клубом розрахований до кінця червня 2028 року.

«Біло-сині» в турнірній таблиці УПЛ посідають четверте місце, відстаючи від першого місця на десять очок.

Раніше повідомлялося, що футболіст Динамо і збірної України Матвій Пономаренко одружився зі своєю коханою.

Зазначимо, що гравець збірної України та київського Динамо Олександр Тимчик вдруге стане батьком.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ)

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