У клубі очікували, що центральний захисник Іван Тихомиров пройде військов-медичну комісію та повернеться до Іслочі, однак його забрали в армію.

Як повідомляє польський портал Meczyki, 22-річного гравця забрали на обов’язкову строкову службу посеред ночі.

На офіційному сайті Іслочі про ситуацію не повідомляється, однак за даними польського видання, в клубі очікували, що центральний захисник прибуде до частини, пройде медичне обстеження та повернеться до клубу. Проте його призвали до армії без можливості швидкого повернення в команду.

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Іван Тихомиров є захисником Іслочі (Мінський район) та збірної Білорусі. Раніше він виступав за ФК Мінськ та Арсенал (Дзержинськ). У нинішньому сезоні він провів 10 матчів, а також отримав статус капітана команди. Тихомиров уже встиг дебютувати за національну збірну Білорусі та відзначитися забитим голом.

За даними Transfermarkt, дебют у збірній відбувся в березні у матчах проти Кіпру (1:0) та Вірменії (2:1). У грі проти кіпріотів гол 22-річного захисника став єдиним у матчі.

Команда Іслоч після семи турів посідає дев’яте місце в чемпіонаті Білорусі.

Повідомлялось, що у колишнього капітана збірної Ірану з футболу Алі Карімі конфіскували майно в Ірані. Нині він перебуває у вигнанні і відкрито критикує владу країни.

Раніше, колишній капітан мадридського Реала та вихованець Севільї Серхіо Рамос близький до того, аби стати новим співвласником андалуського клубу.