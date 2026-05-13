Прийшли й забрали вночі: футболіста збірної Білорусі посеред сезону призвали до армії
Іван Тихомиров є захисником Іслочі та збірної Білорусі (Фото: bel.football)
У клубі очікували, що центральний захисник Іван Тихомиров пройде військов-медичну комісію та повернеться до Іслочі, однак його забрали в армію.
Як повідомляє польський портал Meczyki, 22-річного гравця забрали на обов’язкову строкову службу посеред ночі.
На офіційному сайті Іслочі про ситуацію не повідомляється, однак за даними польського видання, в клубі очікували, що центральний захисник прибуде до частини, пройде медичне обстеження та повернеться до клубу. Проте його призвали до армії без можливості швидкого повернення в команду.
Іван Тихомиров є захисником Іслочі (Мінський район) та збірної Білорусі. Раніше він виступав за ФК Мінськ та Арсенал (Дзержинськ). У нинішньому сезоні він провів 10 матчів, а також отримав статус капітана команди. Тихомиров уже встиг дебютувати за національну збірну Білорусі та відзначитися забитим голом.
За даними Transfermarkt, дебют у збірній відбувся в березні у матчах проти Кіпру (1:0) та Вірменії (2:1). У грі проти кіпріотів гол 22-річного захисника став єдиним у матчі.
Команда Іслоч після семи турів посідає дев’яте місце в чемпіонаті Білорусі.
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