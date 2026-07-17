Футболку, яку легендарний бразильський футболіст Пеле носив під час фіналу ЧС-1958 року, продали за 4,9 мільйона доларів на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку, повідомляє BBC.

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На торгах за лот було зроблено загалом 10 ставок від більш ніж п’яти учасників. Футболка з фіналу чемпіонату світу 1958 року стала найдорожчим пам’ятним предметом, пов’язаним із Пеле, який коли-небудь продавався на аукціоні. Для порівняння, цю ж саму футболку у 2004 році продали за 105 600 доларів.

Це друга за вартістю футбольна футболка, коли-небудь продана на аукціоні. Дорожче була лише футболка збірної Аргентини, в якій Дієго Марадона забив знаменитий гол «Рука Бога» у ворота Англії на чемпіонаті світу 1986 року. У 2022 році її продали за 9,57 мільйона доларів.

Футболка Пеле з ЧС-1958 / Фото: www.bbc

У фіналі чемпіонату світу 1958 року 17-річний Пеле забив два голи у ворота збірної Швеції, допомігши Бразилії здобути перший у своїй історії титул чемпіона світу. Ця перемога стала першим із трьох чемпіонських титулів Пеле. Він і досі залишається наймолодшим футболістом, який забивав у фіналі чемпіонату світу.

«Ця футболка не лише є тривалим нагадуванням про один із найважливіших моментів в історії футболу, але й головним чином пов’язана з тим самим моментом, який катапультував Пеле до світової спортивної ікони», — заявив керівник відділу спортивної стратегії та розвитку Sotheby’s Брендан Гоукс.

Серед інших лотів аукціону була капітанська пов’язка Дієго Марадони, яку він носив під час чемпіонату світу 1986 року, зокрема й у матчі проти Англії, коли забив гол «Рука Бога». Її продали за 512 000 доларів.

Також на аукціоні продали футболку Ліонеля Мессі, в якій він грав під час драматичної перемоги Барселони над Парі Сен-Жермен з рахунком 6:1 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2017 року. Вона пішла з молотка за 217 600 доларів. Футболку Девіда Бекхема, в якій він провів свій 50-й матч за збірну Англії на чемпіонаті світу 2002 року, продали за 51 200 доларів.

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Зазначимо, Пеле — єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970), визнаний ФІФА найкращим футболістом XX століття та офіційно названий «Королем футболу». За свою кар'єру він забив 1281 гол, став найкращим бомбардиром в історії бразильського клубу Сантос і збірної Бразилії, а також був удостоєний звання спортсмена століття від Міжнародного олімпійського комітету.

Раніше повідомлялося, що Неймар повторив досягнення Пеле на чемпіонатах світу.

Також повідомлялося, що Гаррі Кейн перевершив Пеле, встановивши історичне досягнення у матчі проти ДР Конго.

Крім цього, 17-річний футболіст збірної Мексики повторив рекорд Пеле на чемпіонатах світу.