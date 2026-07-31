Дискваліфікація від 10 матчів: в Англії посилили покарання за дискримінацію перед новим сезоном

Читайте також: Арсенал за 40 мільйонів євро купив найкращого футболіста чемпіонату Бельгії

До цієї категорії належить неналежна поведінка, яка містить прямі або непрямі висловлювання, пов’язані з етнічним походженням, кольором шкіри, расою, національністю, релігією чи переконаннями, статтю, гендером, гендерною ідентичністю, сексуальною орієнтацією або інвалідністю, повідомляє футбольна асоціація Англії.

Реклама

Згідно з новими правилами, стандартним покаранням за такі порушення стане дискваліфікація щонайменше на 10 матчів. Раніше рекомендований термін відсторонення складав від 6 до 12 ігор.

Дисциплінарні комісії матимуть право збільшувати термін покарання за наявності обтяжуючих обставин. Водночас, якщо будуть встановлені суттєві пом’якшувальні фактори, а порушник визнає свою провину на ранньому етапі, термін дискваліфікації може бути скорочений, але не менш ніж до шести матчів.

Якщо порушення було скоєне виключно у письмовій формі або за допомогою електронних засобів зв’язку, покарання за наявності додаткових пом’якшувальних обставин може бути зменшене до трьох матчів, але не менше.

Повторні дискримінаційні порушення каратимуться суворіше. У разі двох або більше окремих випадків дисциплінарні органи зможуть застосовувати будь-які пропорційні санкції, зокрема дискваліфікації понад 12 матчів або відсторонення на визначений термін.

Окремі правила передбачені для неповнолітніх футболістів. Гравці віком від 12 до 15 років за перше порушення отримуватимуть мінімальну дискваліфікацію на один матч. За повторне порушення базовою санкцією стане відсторонення на 11 матчів із можливістю коригування залежно від обставин, але не менш ніж до семи ігор.

Для футболістів молодше 12 років замість дискваліфікації застосовуватимуть обов’язкові освітні програми.

Зазначимо, сезон англійської Прем'єр-ліги 2026/27 розпочнеться 21 серпня 2026 року матчем між Арсеналом та Ковентрі, тоді як основна частина першого туру стартує 22 серпня 2026 року, а завершиться чемпіонат 30 травня 2027 року.

Реклама:

Читайте також: Челсі оголосив про найдорожчий трансфер у своїй історії

Раніше cуперкомп’ютер зробив прогноз на підсумкову турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Повідомлялось, що в Англії запровадять нове правило через затяжні паузи воротарів.

Також форвард збірної України Тимур Тутєров забив Ліверпулю через 4 хвилини після виходу на поле.