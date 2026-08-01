«Це крок для збереження єдності»: у Катарі підтримали Інфантіно на тлі конфлікту з УЄФА

У заяві, опублікованій на офіційному акаунті QFA в X, організація зазначила, що підтримує постійну роботу Інфантіно на посаді очільника Міжнародної федерації футболу.

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Президент Футбольної асоціації Катару шейх Хамад бін Халіфа бін Ахмед Аль Тані привітав рішення Інфантіно не продовжувати пропозицію FIFA Forward Enterprise, назвавши його кроком на користь міжнародної футбольної спільноти.

За словами президента QFA, сама пропозиція містила деякі ідеї, які заслуговують на подальше вивчення. Він також високо оцінив рішення ФІФА відмовитися від плану, назвавши це кроком для збереження єдності всіх національних асоціацій-членів.

«Ми, у Футбольній асоціації Катару, підтверджуємо нашу повну підтримку постійних зусиль президента Інфантіно щодо розвитку та поширення футболу в усьому світі», — йдеться у заяві.

Раніше УЄФА виступив проти пропозиції ФІФА, закликав Інфантіно піти у відставку та заявив про можливий бойкот чемпіонату світу.

Причиною конфлікту став план Інфантіно продати 30% комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам. Угода оцінювалася у 15 мільярдів фунтів стерлінгів, однак через масштабний спротив її довелося відкликати.

Проти плану Інфантіно виступили не лише УЄФА та КОНКАКАФ, а й Азійська конфедерація футболу.

На тлі зростаючого спротиву старший радник президента ФІФА Карлос Кордейро подав у відставку.

Водночас ФІФА відповіла на критику ідеї Інфантіно та пообіцяла кожній асоціації по 40 мільйонів доларів.