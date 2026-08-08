10 млн доларів за «Руку Бога»: легендарний м’яч, яким Марадона забив гол на чемпіонаті світу, виставили на аукціон

Аукціонний дім Heritage Auctions, що базується в Техасі, очікує, що м’яч буде продано за восьмизначну суму.

Футбольний м’яч, яким Дієго Марадона забив свій сумнозвісний гол «Рука Бога» під час перемоги Аргентини над Англією на чемпіонаті світу 1986 року буде продано за 10 мільйонів доларів на аукціоні в США в серпні, повідомляє The Straits Times.

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На 51-й хвилині чвертьфіналу чемпіонату світу 1986 року Дієго Марадона відкрив рахунок у матчі Аргентина — Англія. Після невдалої передачі Стіва Ходжа м’яч опинився біля воротаря Пітера Шилтона, а Марадона, випередивши його, забив лівою рукою. Арбітр Алі Бен-Насер порушення не зафіксував.

Після матчу Марадона назвав цей епізод «рукою Бога». Аргентина зрештою перемогла Англію з рахунком 2:1. Згодом Аргентина виграла чемпіонат світу.

Торги відбудуться з 21 по 23 серпня, а стартова ціна становитиме 2,5 мільйона доларів США.

М'яч, яким Марадона забив гол / Фото: AFP

«Я вважаю, що це, безумовно, найісторичніший м’яч у світі футболу», — сказав Ден Імлер, віце-президент зі спорту Heritage Auctions.

Він зазначив, що це також м’яч, який Марадона використав у тому ж матчі, щоб забити так званий «Гол століття». Тоді футболіст обійшов кількох англійських захисників, перш ніж завершити атаку ударом повз воротаря.

«Обидва забиті голи просто знакові, такі пам’ятні», — сказав Імлер.

Футболка, яку Марадона, який помер у листопаді 2020 року, носив під час матчу Аргентина — Англія, наразі є найдорожчою футбольною футболкою. Її вартість становить 9,3 мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що після відходу Гвардіоли Манчестер Сіті виставив його речі на аукціон.