Галатасарай зацікавлений у послугах бразильських легіонерів Шахтаря Аліссона і Кауана Еліаса.

Турецький клуб заніс обох футболістів у свій трансферний список і стежить за їхніми виступами, повідомляє видання Fotomaç.

Головною метою Галатасарая є Еліас, який може замінити у команді аргентинського форварда Мауро Ікарді. Що стосується Аліссона, то Шахтар нібито просить за нього 35 мільйонів євро.

Реклама

20-річного центрфорварда Еліаса Шахтар придбав у лютому 2025 року, заплативши бразильському Флуміненсе 17 мільйонів євро. У цьому сезоні Кауан відзначився 11 голами й сімома асистами у 35 поєдинках за донецький клуб.

20-річний вінгер Аліссон перейшов у Шахтар з Атлетіко Мінейро у березні 2025 року. Український клуб заплатив бразильському 14 мільйонів євро без урахування бонусів. У нинішньому сезоні Аліссон забив сім голів й віддав 10 результативних передач у 26 матчах за Шахтар.

Нагадаємо, головний тренер Шахтаря Арда Туран раніше виступав за Галатасарай.

Повідомлялося, що Шахтар у 27-му турі української Прем'єр-ліги розгромив СК Полтава (4:0) і достроково виграв чемпіонський титул.

Раніше український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів.