Про це повідомили на офіційному сайті мюнхенського клубу.

Кейн забив 36 голів у сезоні та вдруге у кар'єрі став найкращим бомбардиром Європи. Таким чином, він увійшов до ексклюзивного кола футболістів, які двічі вигравали Золоту бутсу. Частіше за нього нагороду здобували лише Ліонель Мессі (6) та Кріштіану Роналду (4).

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Трофей Кейн отримає 19 серпня в Музеї Баварії. Два роки тому англієць уже вигравав цю нагороду.

Минулого сезону Кейн забив 73 голи у 65 офіційних матчах за клуб і збірну та віддав вісім результативних передач. Його голи допомогли Баварії виграти Бундеслігу, Суперкубок Франца Беккенбауера та Кубок Німеччини. У фіналі Кубка Німеччини Кейн оформив хет-трик і став найкращим бомбардиром турніру.

Також англієць утретє поспіль став найкращим бомбардиром Бундесліги, а в Лізі чемпіонів-2025/26 посів друге місце за кількістю голів.

Гаррі Кейн став третім гравцем Баварії, який отримав Золоту бутсу, після Герда Мюллера (1970, 1972) та Роберта Левандовскі (2021, 2022).

Раніше повідомлялось, що Гаррі Кейн Перевершив Пеле та встановив історичне досягнення у матчі проти ДР Конго.