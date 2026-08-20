Гравець збірної України відзначився дебютним асистом у МЛС — відео
Геннадій Синчук (Фото: Joseph Maiorana-Imagn Images)
Геннадій Синчук допоміг Монреалю перемогти Коламбус Крю у матчі регулярного сезону МЛС.
Матч завершився з рахунком 2:1. Півзахисник збірної України вийшов на поле у стартовому складі своєї команди й уже на п’ятій хвилині асистував форварду Прінсу-Осеї Овусу, який відкрив рахунок у матчі.
Цікаво, що це перша результативна передача Синчука за Монреаль у МЛС. Цей поєдинок став для нього 14-м у поточному сезоні чемпіонату. На його рахунку також є один гол.
Нагадаємо, що Геннадій перейшов у канадський клуб МЛС із Металіста в січні 2025 року за 3,4 мільйона євро. За цей час він зіграв 35 матчів, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами. Попередній асист Синчук зробив у Кубку ліг МЛС—МХ проти Толуки (1:2).
Зазначимо, що у травні цього року футболіст отримав виклик до збірної України та дебютував за головну команду країни у матчі проти Польщі (2:0).
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