Матч завершився з рахунком 2:1. Півзахисник збірної України вийшов на поле у стартовому складі своєї команди й уже на п’ятій хвилині асистував форварду Прінсу-Осеї Овусу, який відкрив рахунок у матчі.

Реклама

Цікаво, що це перша результативна передача Синчука за Монреаль у МЛС. Цей поєдинок став для нього 14-м у поточному сезоні чемпіонату. На його рахунку також є один гол.

Нагадаємо, що Геннадій перейшов у канадський клуб МЛС із Металіста в січні 2025 року за 3,4 мільйона євро. За цей час він зіграв 35 матчів, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами. Попередній асист Синчук зробив у Кубку ліг МЛС—МХ проти Толуки (1:2).

Зазначимо, що у травні цього року футболіст отримав виклик до збірної України та дебютував за головну команду країни у матчі проти Польщі (2:0).

Раніше ми писали, що ексгравець збірної України Максим Калиниченко назвав клуб, в який не можна переходити Мудрику.

Також тренер Жирони зізнався, чи має конфлікт із Ванатом. А екснападник Динамо став граючим тренером аматорського клубу.