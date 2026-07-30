Перша зустріч між командами завершилася нульовою нічиєю та стала дебютною для черкаського клубу в єврокубках. Саме брак досвіду виступів на такому рівні легенда львівських Карпат Ігор Худоб’як вважає головною проблемою ЛНЗ.

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Втім у коментарі NV футболіст спрогнозував, що українська команда пройде до наступного раунду, здобувши перемогу в серії пенальті.

Ігор Худоб'як сказав, як гратиме ЛНЗ / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Очікування від матчу позитивні. Все ж таки результат дозволяє говорити про хороші шанси на вихід до наступного раунду. Шанси я б оцінив як 55 на 45 на користь Гента, все ж таки вони грають удома. Але буде десь така рівна, бойова, закрита гра. Думаю, ЛНЗ є чим дивувати. Команду ще не дуже добре знають у Європі, ще не до кінця розібрали, і думаю, що можуть бути сюрпризи в цій грі для Гента.

Скоріше за все треба грати другим номером, все ж таки результат дозволяє десь діяти від оборони на контратаках. На жаль, не дивився гру повністю, не можу сказати щось більше про перший матч, про Гент чи ЛНЗ. Але досвіду команді ЛНЗ в єврокубках бракує, і, можливо, дійсно це стане тим фактором, який не дозволить команді пройти далі.

Мій прогноз — нічия 0:0 і прохід ЛНЗ по пенальті", — сказав Худоб’як.

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