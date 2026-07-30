Легенда донецького Шахтаря Олександр Кучер поділився очікуваннями від матчу-відповіді ЛНЗ проти Гента у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Черкаський клуб дебютував у єврокубках нульовою нічиєю з бельгійцями, зберігши хороші шанси на вихід до наступного раунду перед виїзною зустріччю.

У коментарі NV Олександр Кучер заявив, що підтримка трибун змусить Гент більше атакувати, а ЛНЗ має скористатися цим, шукаючи свої шанси на контратаках.

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Олександр Кучер сказав, який результат буде задовільним для ЛНЗ / Фото: scdnipro1.com

— ЛНЗ проти Гента. Що очікуєте від гри?

Зараз буде, звичайно, важче. Гра на виїзді. Буде фактор уболівальників. Цікаво, як ЛНЗ впорається з цим. У нашій ситуації в єврокубках ЛНЗ — команда, яка не має досвіду виступів на такому рівні.

Це, звичайно, велика відповідальність, яка лягає на хлопців. Вони це розуміють, хочуть себе проявити. Головне — не перегоріти. Хтось із них ще не грав на стадіонах із великою кількістю глядачів, за шаленої підтримки трибун. Усе це може вплинути. Як хлопці впораються з нервозністю, з тиском, чи зможуть діяти холоднокровно під таким тиском трибун — від цього залежить дуже багато.

— За рахунок якої гри ЛНЗ може здивувати бельгійців на виїзді?

Так, як вони грали раніше. Думаю, дуже важливо надійно зіграти в обороні. Треба шукати свій шанс в атаці.

— Чи може відсутність єврокубкового досвіду стати проблемою для ЛНЗ?

Звичайно. Коли є єврокубковий досвід, це дуже багато дає. Гент — команда, яка постійно грає в єврокубках. У них є все: підтримка вболівальників удома, індивідуально сильні та фізично підготовлені футболісти.

— Який оптимальний план на гру для ЛНЗ? Грати другим номером, обережно чи сміливо йти в пресинг?

Уболівальники гнатимуть Гент уперед. Буде шанс ловити суперника на контратаках і забити свої голи. Думаю, саме за рахунок того, що Гент піде вперед, можна буде цим скористатися.

— Який результат можна буде вважати задовільним для ЛНЗ в цьому матчі?

1:0. Нам підходить.

— Який ваш прогноз?

Я сподіваюся, але прогнозувати не хочу. Мені хочеться, щоб наші команди — і Динамо, і ЛНЗ — пройшли далі.

Раніше ми писали, що Худоб’як зробив сміливий прогноз на матч Гент — ЛНЗ у Лізі конференцій.