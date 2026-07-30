«Гент» — ЛНЗ: як безкоштовно подивитися матч Ліги конференцій

30 липня, 20:00
Перший матч команд завершився внічию (Фото: ФК ЛНЗ)

Перший матч команд завершився внічию (Фото: ФК ЛНЗ)

У четвер, 30 липня, відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Бельгійський Гент приймає на своєму полі черкаський ЛНЗ. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

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Матч Гент — ЛНЗ можна буде безкоштовно переглянути в Україні на платформі Київстар ТБ.

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Букмекери зробили прогноз на матч Гент — ЛНЗ. У конторах встановлено такі коефіцієнти на гру: перемога Гента — 1,64, нічия — 4,00, перемога ЛНЗ — 6,20. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги конференцій: ЛНЗ — 3,50, Гент — 1,30.

Тиждень тому перший матч між цими командами завершився внічию — 0:0.

Нагадаємо, що в минулому сезоні чемпіонату України ЛНЗ здобув срібні медалі й уперше у своїй історії грає в єврокубках.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга конференцій ЛНЗ

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