Легіонер Шахтаря перейшов до клубу з другого іспанського дивізіону — стане суперником Ваната й Циганкова

20 серпня, 17:14
Георгій Гочолейшвілі продовжить кар'єру в Кадісі (Фото: ФК Шахтар Донецьк)

Георгій Гочолейшвілі продовжить кар'єру в Кадісі (Фото: ФК Шахтар Донецьк)

Захисник донецького Шахтаря Георгій Гочолейшвілі продовжить кар'єру в Кадісі.

Пресслужба «гірників» повідомила, що 25-річний футболіст виступатиме на правах оренди до завершення сезону-2026/27.

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У угоді також прописано опцію викупу його контракту.

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Гочолейшвілі приєднався до Шахтаря в січні 2023 року. За цей час він провів 40 матчів, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.

Останні два сезони грузин провів в оренді. Спочатку він виступав за данський Копенгаген, а в минулому сезоні грав за німецький Гамбург.

За підсумками минулого сезону Кадіс посів 18-те місце в Сегунді та зберіг місце в чемпіонаті.

Гочолейшвілі може зіграти проти українців Владислава Ваната, Віктора Циганкова, Олександра Піщура та Владислава Крапівцова, які виступають за каталонську Жирону.

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Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав контракт із футболістом збірної Бразилії, який виступав у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Зазначимо, що саудівський клуб оголосив про підписання гравця Шахтаря Артема Бондаренка, але згодом видалив цю новину. Варто також відзначити, що головним тренером саудівської команди є Маріно Пушич, який раніше тренував Шахтар.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Шахтар Чемпіонат Іспанії

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