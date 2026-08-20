Пресслужба «гірників» повідомила, що 25-річний футболіст виступатиме на правах оренди до завершення сезону-2026/27.

У угоді також прописано опцію викупу його контракту.

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Гочолейшвілі приєднався до Шахтаря в січні 2023 року. За цей час він провів 40 матчів, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.

Останні два сезони грузин провів в оренді. Спочатку він виступав за данський Копенгаген, а в минулому сезоні грав за німецький Гамбург.

За підсумками минулого сезону Кадіс посів 18-те місце в Сегунді та зберіг місце в чемпіонаті.

Гочолейшвілі може зіграти проти українців Владислава Ваната, Віктора Циганкова, Олександра Піщура та Владислава Крапівцова, які виступають за каталонську Жирону.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав контракт із футболістом збірної Бразилії, який виступав у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Зазначимо, що саудівський клуб оголосив про підписання гравця Шахтаря Артема Бондаренка, але згодом видалив цю новину. Варто також відзначити, що головним тренером саудівської команди є Маріно Пушич, який раніше тренував Шахтар.