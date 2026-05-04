«Не означає, що я розлюбив футбол». Судаков виступив із заявою після чуток про втому від спорту

4 травня, 16:50
Георгій Судаков у Бенфіці (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Георгій Судаков у Бенфіці (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков опублікував пост на своїй сторінці в соціальній мережі.

Читайте також:
Роман Яремчук забив гол у третьому поспіль матчі за Ліон у чемпіонаті Франції — відео

24-річний український гравець збірної України відреагував на чутки про те, що він втомився від футболу.

«Хочу звернутися до всіх, хто підтримує мене. Останнім часом з’явилося багато розмов та інсайдів. Скажу відверто: кожен футболіст іноді проходить через складні періоди. Це нормально, коли є втома — і фізична, і емоційна.

Реклама

Але це не означає, що я розлюбив футбол або збираюся зупинятися. Навпаки — я працюю над собою, щоб повернути той кайф від гри, за який ви мене підтримуєте.

Дякую всім, хто поруч — ваша підтримка для мене дуже важлива. Я зроблю все, щоб стати сильнішим і виправдати вашу довіру", — написав Судаков.

instagram.com/sudakov_11
Фото: instagram.com/sudakov_11
Читайте також:
Михайла Мудрика дискваліфіковано на чотири роки за допінг

Георгій не виходив на поле чотири матчі поспіль. До цього в нього була травма, через яку він пропустив два матчі.

У поточному сезоні Судаков провів за Бенфіку 36 матчів, у яких забив чотири голи і зробив п’ять гольових передач.

Нагадаємо, Бенфіка орендувала Судакова у Шахтаря за 6,75 мільйона євро із зобов’язанням викупити гравця після завершення сезону 2025/26 за 20,25 млн євро. Також донецький клуб може заробити п’ять мільйонів євро у вигляді бонусів за виступи футболіста.

Раніше повідомлялося, що чвертьфіналіст Ліги Європи хоче купити Судакова у Бенфіки.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Георгій Судаков Бенфіка Збірна України

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies