«Не означає, що я розлюбив футбол». Судаков виступив із заявою після чуток про втому від спорту

24-річний український гравець збірної України відреагував на чутки про те, що він втомився від футболу.

«Хочу звернутися до всіх, хто підтримує мене. Останнім часом з’явилося багато розмов та інсайдів. Скажу відверто: кожен футболіст іноді проходить через складні періоди. Це нормально, коли є втома — і фізична, і емоційна.

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Але це не означає, що я розлюбив футбол або збираюся зупинятися. Навпаки — я працюю над собою, щоб повернути той кайф від гри, за який ви мене підтримуєте.

Дякую всім, хто поруч — ваша підтримка для мене дуже важлива. Я зроблю все, щоб стати сильнішим і виправдати вашу довіру", — написав Судаков.

Фото: instagram.com/sudakov_11

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Георгій не виходив на поле чотири матчі поспіль. До цього в нього була травма, через яку він пропустив два матчі.

У поточному сезоні Судаков провів за Бенфіку 36 матчів, у яких забив чотири голи і зробив п’ять гольових передач.

Нагадаємо, Бенфіка орендувала Судакова у Шахтаря за 6,75 мільйона євро із зобов’язанням викупити гравця після завершення сезону 2025/26 за 20,25 млн євро. Також донецький клуб може заробити п’ять мільйонів євро у вигляді бонусів за виступи футболіста.

Раніше повідомлялося, що чвертьфіналіст Ліги Європи хоче купити Судакова у Бенфіки.