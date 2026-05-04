«Вигорів і втомився від футболу». Журналіст розповів про проблеми гравця збірної України

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що 23-річний українець відчуває певні проблеми в португальському клубі.

«Я почув від своїх джерел досить шокуючу інсайдерську інформацію про те, що Георгій Судаков нещодавно заявив своєму оточенню, що він вигорів і втомився від футболу, що він не отримує задоволення, займаючись справою свого життя.

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І на відміну від кейсу Михайла Мудрика, це може бути не через якусь недосвідченість, нечитабельність чи невігластво. Можливо, навпаки, що людина дуже багато думає і рефлексує", — сказав Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

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Георгій не виходив на поле чотири матчі поспіль. До цього в нього була травма, через яку він пропустив два матчі.

У поточному сезоні Судаков провів за Бенфіку 36 матчів, у яких забив чотири голи і зробив п’ять гольових передач.

Нагадаємо, Бенфіка орендувала Судакова у Шахтаря за 6,75 мільйона євро із зобов’язанням викупити гравця після завершення сезону 2025/26 за 20,25 млн євро. Також донецький клуб може заробити п’ять мільйонів євро у вигляді бонусів за виступи футболіста.

Раніше повідомлялося, що чвертьфіналіст Ліги Європи хоче купити Судакова у Бенфіки.