Нападник Верони Ґіфт Орбан опинився в центрі гучного інциденту після матчу 33 туру Серії А проти Мілана (0:1).

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Нігерійський футболіст був роздратований після фінального свистка й відмовився сфотографуватися з одним із уболівальників. Ситуація загострилася, коли інший фанат ударив по автомобілю гравця. Орбан залишив машину, після чого суперечка переросла у фізичну сутичку. Подію зняли очевидці на телефони.

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На місці працювали представники спеціального поліцейського підрозділу Digos, який займається безпекою на спортивних заходах. Відео інциденту вже вивчають правоохоронці.

Клуб оперативно відреагував на подію, оприлюднивши офіційну заяву.

«Щодо інцидентів, які сталися після матчу Верона — Мілан на парковці біля стадіону Бентегоді за участю гравця Ґіфта Орбана та групи вболівальників, клуб дистанціюється та засуджує будь-які прояви насильницької поведінки.

Клуб продовжить збирати та оцінювати відповідну інформацію", — йдеться у заяві.

Верона після 33 турів йде у зоні вильоту — на передостанньому, 19 місці.

Орбан виступає за Верону на правах оренди з Хоффенгайма. Він забив 7 голів та віддав 3 асисти у 28 матчах Серії А.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії клуби влаштували масову бійку і встановили рекорд за вилученнями.