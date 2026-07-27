Колос-2 переміг Прикарпаття-Благо (1:0) у стартовому турі Першої ліги, а вирішальний м'яч став справжньою окрасою матчу.

Перший тайм пройшов без забитих голів — команди діяли обережно та практично не створювали моментів.

Після перерви господарі зуміли реалізувати стандарт та відкрити рахунок у зустрічі. На 53-й хвилині Артем Недоля виконав кутовий настільки майстерно, що м’яч без жодного дотику інших гравців залетів у ворота.

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Наприкінці зустрічі гості активно шукали шанс відігратися, однак Колос-2 впевнено втримав мінімальну перевагу та заробив свої перші три очки у новому сезоні.

У другому турі Колос-2 зіграє проти Вікторії (2 серпня), а Прикарпаття-Благо зустрінеться з київським Локомотивом (2 серпня).

Раніше повідомлялося, що українець Микола Кухаревич забив ефектний гол у стартовому турі чемпіонату Словаччини.

Перед цим гравець збірної України Данило Сікан розкішним ударом зі штрафного забив перший гол Андерлехта в новому сезоні.

Крім цього, український форвард Тимур Тутєров забив Ліверпулю через 4 хвилини після виходу на поле.

Також 59-річний японський футболіст Кадзуйосі Міура забив перший гол за чотири роки.