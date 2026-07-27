У Першій лізі України забили неймовірний гол прямим ударом із кутового — відео

27 липня, 11:39
Артем Недоля приніс Колосу-2 перемогу (Фото: ПФЛ/YouTube)

Артем Недоля приніс Колосу-2 перемогу (Фото: ПФЛ/YouTube)

Колос-2 переміг Прикарпаття-Благо (1:0) у стартовому турі Першої ліги, а вирішальний м'яч став справжньою окрасою матчу.

Перший тайм пройшов без забитих голів — команди діяли обережно та практично не створювали моментів.

Читайте також:
Легенда збірної Франції Грізманн забив гол у дебютному матчі в МЛС — відео

Після перерви господарі зуміли реалізувати стандарт та відкрити рахунок у зустрічі. На 53-й хвилині Артем Недоля виконав кутовий настільки майстерно, що м’яч без жодного дотику інших гравців залетів у ворота.

Реклама

Наприкінці зустрічі гості активно шукали шанс відігратися, однак Колос-2 впевнено втримав мінімальну перевагу та заробив свої перші три очки у новому сезоні.

У другому турі Колос-2 зіграє проти Вікторії (2 серпня), а Прикарпаття-Благо зустрінеться з київським Локомотивом (2 серпня).

Раніше повідомлялося, що українець Микола Кухаревич забив ефектний гол у стартовому турі чемпіонату Словаччини.

Перед цим гравець збірної України Данило Сікан розкішним ударом зі штрафного забив перший гол Андерлехта в новому сезоні.

Крім цього, український форвард Тимур Тутєров забив Ліверпулю через 4 хвилини після виходу на поле.

Також 59-річний японський футболіст Кадзуйосі Міура забив перший гол за чотири роки.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Колос Перша ліга Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies