«Готові зробити виняток». Президент Федерації футболу Італії підтвердив переговори з Гвардіолою

Президент Італійської федерації футболу Джованні Малаго вперше офіційно підтвердив, що веде переговори з екснаставником Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою щодо роботи на посаді головного тренера збірної Італії.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Функціонер визнав, що федерація наразі має фінансові труднощі, однак заради такого спеціаліста готова зробити виняток.

«Такі винятки можливі, якщо йдеться про ім'я, яке зараз усі обговорюють, — Пеп Гвардіола. Але це не означає, що домовленість обов’язково буде досягнута», — заявив Малаго.

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За його словами, діалог зі знаменитим іспанським наставником триває, а також перемовини йдуть з іншими кандидатами.

«Ми вважали правильним відкрити цей діалог і продовжувати його. Це не є проявом неповаги до інших кандидатів, адже робота ведеться й з ними», — додав Малаго.

Малаго також заперечив, що список претендентів обмежується лише Гвардіолою, Андреа Пірло та Роберто Манчіні.

«Ми розглядаємо кандидатів певного профілю, і, безумовно, ці імена відповідають цьому профілю», — додав функціонер.

Раніше повідомлялося, що серед головних кандидатів на посаду наставника збірної Італії є Антоніо Конте, Роберто Манчіні та Пеп Гвардіола.

Гаттузо залишив посаду наставника збірної Італії після того, як не зміг вивести команду на чемпіонат світу 2026 року, поступившись у фіналі плей‑оф збірній Боснії і Герцеговини. Італія втретє поспіль не змогла пробитися на мундіаль. Тимчасово команду очолив Сільвіо Бальдіні.

Після провалу з національною командою Гаттузо очолив римський Лаціо.