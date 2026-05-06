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Про це повідомляє офіційний сайт Флуміненсе.

Контракт із 39‑річним футболістом розрахований на півтора року — до кінця грудня 2027‑го.

Халк перейшов у Флуміненсе на правах вільного агента після розірвання угоди з Атлетіко Мінейро, де він виступав із 2021 року.

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Клуб оригінально представив новачка команди, порівнявши його з супергероєм Халком.

Бразильський форвард найбільше запам’ятався грою за Порту у 2008−2012 роках. Також захищав кольори Віторії, японських Кавасакі Фронтале, Консадор Саппоро та Токіо Верді, російського Зеніта та китайського Шанхай Порт.

За збірну Бразилії він провів 49 матчів і забив 11 голів у період з 2009 по 2021 рік.

У січні цього року Флуміненсе попрощався з іншим досвідченим гравцем — Тіаго Сілвою, який перейшов до Порту.

Раніше повідомлялося, що Неймар посварився з сином Робіньо і збив його з ніг на тренуванні Сантоса.

Раніше головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не викликав Неймара до національної команди на товариські матчі з Францією та Хорватією.

Також повідомлялося, що Анчелотті не планує включати Неймара до складу команди на чемпіонат світу‑2026.

Анчелотті заявляв, що нападник Сантоса може поїхати на мундіаль, якщо перебуватиме в належній фізичній формі.

Раніше зірка Барселони Ламін Ямаль назвав Неймара своїм кумиром та заявив, що мріє про фінал Іспанія — Бразилія на ЧС-2026, після чого планує провести з бразильцем спільну відпустку.