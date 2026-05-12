Халк допоміг загасити пожежу в будинку футболіста в Бразилії — відео

Зірковий бразильський футболіст Халк, який нещодавно став гравцем Флуміненсе , опинився у центрі надзвичайної ситуації.

2 травня в будинку колишнього партнера Халка по Атлетіко Мінейро Алана Франка спалахнула пожежа, повідомляє Ge Globo.

Інцидент стався перед відходом Халка з Атлетіко Мінейро до Флуміненсе.

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Халк разом із сім'єю перебував удома перед матчем, коли дружині гравця зателефонувала дружина Алана Франко і повідомила про пожежу в будинку футболіста.

Халк прибув на місце події одним із перших разом із сусідами намагався самостійно загасити вогонь до приїзду пожежників.

За інформацією ЗМІ, ситуацію вдалося взяти під контроль за кілька хвилин, а рятувальники підтвердили відсутність подальшої небезпеки. Ніхто не постраждав.

Очевидці жартували, що «справжній Халк врятував день». Один із пожежників також зазначив, що відчував себе «наче у фільмі Marvel», спостерігаючи, як футболіст допомагає ліквідовувати наслідки займання та прибирати уламки.

5 травня Халк підписав контракт з Флуміненсе до кінця 2027 року.

Бразильський форвард найбільше запам’ятався грою за Порту у 2008−2012 роках. Також захищав кольори Віторії, японських Кавасакі Фронтале, Консадор Саппоро та Токіо Верді, російського Зеніта та китайського Шанхай Порт.

За збірну Бразилії він провів 49 матчів і забив 11 голів у період з 2009 по 2021 рік.

Раніше повідомлялося, що У Лондоні внаслідок пожежі трагічно загинув 16-річний футболіст.