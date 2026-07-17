Гравець узяв м’яч до рук і привіз пенальті: екссуперник Динамо і Шахтаря вилетів із Ліги конференцій через курйозну помилку — відео
Хамрун завершив виступи в єврокубках (Фото: instagram.com/hamrunspartansfc)
Мальтійський Хамрун Спартанс вилетів з Ліги конференцій, поступившись фарерському НСІ Рунавік у першому кваліфікаційному раунді за сумою двох матчів (2:3).
В основний час матчу команди обмінялися голами, і здавалося, що на них чекають додаткові 30 хвилин, проте долю протистояння вирішив суперечливий епізод у компенсований до другого тайму час.
Футболіст Рунавіка Тобіас Гестад, намагаючись не допустити виходу м’яча за лицьову лінію на чужій половині, вибив його назад у поле. Голкіпер господарів не втручався, а гравець Хамруна Емерсон Марселіна взяв м’яч у руки, вважаючи, що той уже залишив межі поля.
Втім, головний арбітр Жеремі Мюллер вирішив, що м’яч повністю не перетнув лінію, і призначив пенальті за гру рукою. Це рішення викликало бурхливі протести футболістів і вболівальників Хамруна, однак переглянути епізод було неможливо, оскільки на цій стадії турніру система VAR не використовується.
Петур Кнудсен реалізував 11-метровий, принісши Рунавіку перемогу з рахунком 2:1.
Нагадаємо, торік Хамрун у кваліфікації Ліги чемпіонів поступився київському Динамо, а потім програв донецькому Шахтарю у матчі основного етапу Ліги конференцій.
Повідомлялося, що Динамо пройшло румунську Університатю у кваліфікації Ліги Європи.