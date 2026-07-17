Мальтійський Хамрун Спартанс вилетів з Ліги конференцій, поступившись фарерському НСІ Рунавік у першому кваліфікаційному раунді за сумою двох матчів (2:3).

В основний час матчу команди обмінялися голами, і здавалося, що на них чекають додаткові 30 хвилин, проте долю протистояння вирішив суперечливий епізод у компенсований до другого тайму час.

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Футболіст Рунавіка Тобіас Гестад, намагаючись не допустити виходу м’яча за лицьову лінію на чужій половині, вибив його назад у поле. Голкіпер господарів не втручався, а гравець Хамруна Емерсон Марселіна взяв м’яч у руки, вважаючи, що той уже залишив межі поля.

Втім, головний арбітр Жеремі Мюллер вирішив, що м’яч повністю не перетнув лінію, і призначив пенальті за гру рукою. Це рішення викликало бурхливі протести футболістів і вболівальників Хамруна, однак переглянути епізод було неможливо, оскільки на цій стадії турніру система VAR не використовується.

Absolute chaos in the UEFA Conference League qualifier between Malta’s Hamrun and NSI of the Faroe Islands.



Hamrun were convinced the ball had gone out for a goal kick, so they picked it up.



Referee awarded a 91st-minute penalty.



Hamrun lost 2-1 and 3-2 on agg.



Incredible. pic.twitter.com/xSMFPOL9Zm — Sacha Pisani (@Sachk0) July 17, 2026

Петур Кнудсен реалізував 11-метровий, принісши Рунавіку перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, торік Хамрун у кваліфікації Ліги чемпіонів поступився київському Динамо, а потім програв донецькому Шахтарю у матчі основного етапу Ліги конференцій.

Повідомлялося, що Динамо пройшло румунську Університатю у кваліфікації Ліги Європи.