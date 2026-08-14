Підопічні Ігоря Костюка зазнали поразки з рахунком 0:2 та за сумою двох зустрічей вибули з турніру. Голи у складі азербайджанської команди забили Муаддіб на 12-й хвилині та український вінгер Олексій Кащук на 69-й.

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Після невдачі киян Харків опублікував у своїх соціальних мережах відео, в якому порівняв виступ Динамо з власним матчем проти Карабаха.

Харків зустрічався з азербайджанською командою у контрольному поєдинку на зборах в Австрії та здобув розгромну перемогу з рахунком 6:2. Команда Младена Бартуловича забила шість м’ячів, авторами яких стали Парако, який оформив дубль, Рашиця, Гаджиєв, Баптістелла та Кастільо.

Нагадаємо, перший матч Динамо виграло у Карабаха з рахунком 1:0, однак за сумою двох зустрічей поступилося супернику — 1:2.

Раніше Ігор Костюк назвав причину поразки Динамо від Карабаха.

Також український вінгер Карабаха Олексій Кащук відреагував на перемогу команди над київським Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.