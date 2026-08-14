6:2 проти 0:2: Харків потролив Динамо після вильоту киян із Ліги конференцій — відео

14 серпня, 13:27
Динамо вилетіло з Ліги конференцій (Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv)

Динамо вилетіло з Ліги конференцій (Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv)

У четвер, 13 серпня, відбувся матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, у якому азербайджанський Карабах приймав київське Динамо.

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Підопічні Ігоря Костюка зазнали поразки з рахунком 0:2 та за сумою двох зустрічей вибули з турніру. Голи у складі азербайджанської команди забили Муаддіб на 12-й хвилині та український вінгер Олексій Кащук на 69-й.

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Після невдачі киян Харків опублікував у своїх соціальних мережах відео, в якому порівняв виступ Динамо з власним матчем проти Карабаха.

https://www.tiktok.com/@kharkiv.fc/video/7673585097727102229

Харків зустрічався з азербайджанською командою у контрольному поєдинку на зборах в Австрії та здобув розгромну перемогу з рахунком 6:2. Команда Младена Бартуловича забила шість м’ячів, авторами яких стали Парако, який оформив дубль, Рашиця, Гаджиєв, Баптістелла та Кастільо.

Нагадаємо, перший матч Динамо виграло у Карабаха з рахунком 1:0, однак за сумою двох зустрічей поступилося супернику — 1:2.

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Раніше Ігор Костюк назвав причину поразки Динамо від Карабаха.

Також український вінгер Карабаха Олексій Кащук відреагував на перемогу команди над київським Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Металіст (Харків) ФК Динамо (Київ) Ліга конференцій ФК Карабах

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