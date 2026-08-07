«Змагався навіть під час вечері». Колишній одноклубник Роналду розкрив незвичайну рису португальця

Мексиканський нападник розповів, що легенда збірної Португалії змагався з іншими навіть далеко за межами футбольного поля.

«Він змагався навіть під час вечері. Але ця змагальність не має нічого спільного з зарозумілістю. Справа не в тому, що він хоче довести, що кращий за тебе. Просто, як мені здається, всередині нього є якийсь внутрішній перемикач. Гадаю, те саме є й у багатьох футболістів: у нас немає режимів „увімкнено“ та „вимкнено“. Ти завжди перебуваєш у режимі „увімкнено“».

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Чічаріто заявив, що у нього залишилися позитивні та приємні спогади про роботу з Роналду.

«У мене залишилося дуже багато гарних спогадів про нього саме як про людину. Я завжди приходив раніше за інших, щоб пройти процедури або потренуватися у тренажерному залі. Якщо після тренування потрібно було додатково позайматися, я завжди це робив. Саме тому я мав можливість проводити з ним час віч-на-віч. І наодинці він не був якоюсь іншою людиною», — сказав Чічаріто в інтерв'ю Ріу Фердінанду.

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Роналду виступав за Реал з 2009 по 2018 рік. Разом із «сливочними» завоював 16 титулів. Чічаріто грав за мадридську команду в сезоні 2014/15.

Нагадаємо, що Португалія завершила виступ на турнірі на стадії 1/8 фіналу, також поступившись Іспанії з рахунком 0:1, але в основний час.

Тоді Кріштіану також став найстаршим гравцем в історії чемпіонатів світу, який забив гол у плей-офф турніру — 41 рік і 147 днів.

Зазначимо, що за свою кар'єру Роналду взяв участь у шести чемпіонатах світу, починаючи з 2006 року. Він забив 11 голів у 27 матчах.

Раніше ми писали, що Роналду встановив унікальний рекорд на чемпіонатах світу.