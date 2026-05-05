Одним із головних кандидатів на посаду тренера клубу є легенда Барселони Хаві, повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, у Челсі вважають, що після невдалих результатів команда потребує суттєвого перезапуску перед новим сезоном.

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Керівництво клубу прагне зберегти ігрову філософію, яку поступово впроваджують останні роки, зокрема через академію та першу команду. Саме Хаві відповідає цим принципам.

Хаві перебуває без роботи після відходу з Барселони у 2024 році. За три сезони у каталонському клубі він виграв один чемпіонський титул Ла Ліги та один Суперкубок країни. Попри неоднозначні оцінки його роботи, у Челсі вважають, що Хаві готовий до нового виклику.

Окрім Хаві, у списку також фігурують Хабі Алонсо, Франческо Фаріолі з Порту та Сеск Фабрегас, який наразі працює в Комо. Також високо оцінюється Андоні Іраола, однак його підхід у клубі вважають дещо іншим.

Після 35 турів АПЛ Челсі йде на 9 місці, маючи 48 очок. Напередодні лондонці програли Ноттінгем (1:3) та втратили шанс на потрапляння в Лігу чемпіонів.

Наступний матч команда зіграє 9 травня проти Ліверпуля. 16 травня лондонці зустрінуться з Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії. Футболіст Ноттінгем Форест показав великий шрам після зіткнення з воротарем Челсі.