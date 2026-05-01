«Вони розуміють гру». Легендарний Хаві назвав чотирьох найкращих півзахисників у світі

Легендарний плеймейкер виділив чотирьох гравців, які, на його думку, найкраще уособлюють сучасний інтелектуальний футбол у центрі поля.

Читайте також: Форвард Атлетіко побив гольовий рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів

«Найкращі півзахисники просто зараз: Педрі, Вітінья, Мак Аллістер, де Йонг, якого недооцінюють. Вони розуміють командний футбол. Вони не просто перекочують м’яч, вони розуміють гру, вже думають про наступний епізод. Вони схожі на мене», — цитує Хаві AS.

Реклама

Нагадаємо, Педрі та Френкі де Йонг є футболістами іспанської Барселони. Вітінья виступає за французький ПСЖ, а Алексіс Мак Аллістер — за англійський Ліверпуль.

Хаві — один із найкращих центральних півзахисників в історії футболу, чемпіон світу (2010) і Європи (2008, 2012) зі збірною Іспанії. У складі Барселони він провів 767 офіційних матчів і забив 85 голів. З каталонцями Хаві виграв 25 трофеїв, зокрема чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. У 2021−2024 роках був головним тренером каталонської команди.

Раніше титулований півзахисник назвав футболіста, який заслужив на Золотий м’яч у 2010 році.

Повідомлялося, що Ліонель Мессі вперше став власником футбольного клубу — купив 100% акцій.